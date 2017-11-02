Giresun’dan Uzungöl’e rakip çıktı

Yağlıdere ilçesi Üçtepe Beldesi sınırlarında yer alan Gölyanı yaylasının turizme açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Üçtepe Belde Belediye Başkanı Harun Öztürk, “Yaylanın turizme açılması için SİT alanında çıkartmamız gerek o yönde çalışmalarımız sürüyor” dedi. “Harikalar diyarı, saklı cennet diye adlandırılan yer burasıdır” diyen Öztürk, ”İl Özel İdaresi ile çalışmalarımız neticesinde yol genişletme çalışmalarını alt yapısı ile beraber tamamladık, asfalta hazır hale getirdik. İnşallah önümüzdeki yılın başlarında asfaltı başlatacağız. DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız istişareler sonucunda gölün temizlenip doğaya uygun bir hale getirip turizme açmayı planlıyoruz. Buranın en büyük sıkıntılarından birisi sit alanı olması. Bunun turizme kazandırılması için sit alanından çıkartılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor bu yönde dosyalarımız bakanlıkta. İnşallah önümüzdeki yılda SİT alanından çıkartıp bölgemize, yöremize uygun bir şekilde konuklama tesisi, mesire alanı şeklinde bölgemize kazandırmış olacağız” ifadelerini kulandı.

"TAMAMEN DOĞAL BİR GÖL"

1950 yılına kadar daha büyük, şeffaf ve açık bir göl olan köylülerin hayvanlarının kaybolması sonucu bilinçsizce kapatılmaya çalıştığını kaydeden Öztürk, “Burası tamamen doğal bir göl. 1950 yıllarında vatandaşlarımız buraya yerleştiği zamanda bu göl daha açık şeffafmış fakat vatandaşlar bu gölü hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için kullanırken birkaç tane hayvanları kaybolmuş ve o zamanda vatandaşlar bu gölü bilinçsiz olarak can ve mal kaybını önlemek için bir takım tedbirlerle gölü doldurmuşlar. Daha sonradan bunun tamamen bir doğa harikası olduğunu fark edildiğinde bu önlenmiş ama yeteri kadarda temiz tutulamamış daha sonra bizden önceki idareciler bunu korumaya almışlar ama başaramamışlar” şeklinde konuştu.

"TEMİZLEYİP KORUMAYA ALACAĞIZ"

Gölyanı Yaylası’nın turizme kazandırmak için çabaladıklarını vurgulayan Öztürk şu şekilde devam etti:

“Biz burayı keşfettiğimiz esnada yine DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerince ve daha önceki valimiz Dursun Ali Şahin yerinde incelediler ve gölün temizlenmesi yönünde fikir alış verişinde bulunduk fakat yolun elverişli olmadığından dolayı makinaların bölgeye ulaşmayacağı kanaatine varıldı ve şimdi İl Özel İdaresi ile yaptığımız çalışmada yolu istenilen hale getirdik. DSİ ile gölü temizleyip korumaya alacağız ve buraya yakın iki kaynak suyumuz var. O suyu da göle tahliye olarak bağladığımız zaman tamamen doğal olarak hizmete açılmış olacak.”

Resul Yanbul