Kilis’in Ekrem Çetin Mahallesinde, pazar günü saat 15.40 sıralarında Suriye’den DEAŞ kontrolündeki bölgeden atılan füzenin parçalarını imha etmeye çalışırken şehit düşen Giresun’un Tirebolu ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru evli ve bir çocuk babası Murat Mimiroğlu, Kilis Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi Giresun’a getirildi.

Şehit için ilçenin liman sahasında cenaze namazı düzenlendi. İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından kıldırılan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası şehit Mimiroğlu’nun Türk bayrağına sarılı tabutu dualar ve tekbirler eşliğinde defnedilmek üzere ilçenin Demirci Mahallesindeki mezarlığına götürüldü.