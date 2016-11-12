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Giresunlu Trump görenleri şaşırtıyor

ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a benzerliği ile dikkat çeken Giresun'un Görele ilçesi Köprübaşı eski belde belediye başkanı Abdullah Topçu, belediye başkanlığı döneminde görmediği ilgiyi bugünlerde Trump'a benzerliği ile görüyor. Trump'a benzerliği ile fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılan Topçu ise ilgiden oldukça memnun.

Giresunlu Trump görenleri şaşırtıyor
Giresunlu Trump görenleri şaşırtıyor - Foto Galeri

12 Kasım 2016 09:24

Türkiye'den ABD'ye en fazla göç veren iller arasında özellikle Yağlıdere ilçesi ile öne çıkan Giresun bu kez verdiği göçler ile değil de geçtiğimiz günlerde ABD’nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump’a benzerliği ile dikkat çeken eski Köprübaşı Belde Belediye Başkanı Abdullah Topçu ile gündeme geldi. ABD’de Başkan seçilen ve dünya genelinde ‘Emlak Kralı’ olarak tanınan Donald Trump’a gerek vücut yapısı gerekse saç rengi ve stili ile oldukça benzeyen Topçu, Donald Trump gibi bir siyasetçi. Trump ile aynı yaşta olan Abdullah Topçu (70), 2004 yılında Görele ilçesine bağlı Köprübaşı beldesine Belediye Başkanı seçildi. Ancak daha sonra çıkan belediyeler yasası ile 2014 yılında Köprübaşı beldelikten düşünce Topçu’nun da başkanlık serüveni 10 yılın ardından sona ermiş oldu. Geçmiş yıllarda filmlerde de rol alan Trump gibi bir dönem Topçu da film ve dizilerde oynadı.

ABD seçimlerinin sonrası Başkan Donald Trump'a benzerliği ile fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılmaya başlayan Topçu, bu duruma oldukça şaşırırken, benzerliğin de keyfini çıkartıyor. Giresunlu Trump'ı görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Donald Trump’u ve ABD seçimlerini televizyonlardan takip eden vatandaşlar biranda karşılarında Trump’u gördüklerini sanarak şaşkınlık yaşıyor. Bazı vatandaşlar ise bu durumu

Dünyada her insanın bir ikizi vardır" teorisine dayandırıyor.
Donald Trump gibi giyimine ve saçlarına çok önem verdiğini belirten ve gördüğü ilginin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Topçu, “Saçlarının yıllardır aynı model. Ben Trump'ı görmeden önce de saçım çocukluğumdan, gençliğimden beri de böyle. Giyimimde tesadüf değil ben genelde takım elbise giyiyorum. Fotoğraflarım internet ortamında yayılıyor ve sağ olsunlar benzetiyorlar. Bu durumdan oldukça memnunum.Bir dünya liderine benzetilmek güzel bir şey. İnşallah birde yüreğimiz benzeyebilse daha güzel olacak” dedi.

Giresunlu Trump Abdullah Topçu, ABD Başkanı Donald Trump’a Giresun'dan bir mesaj göndermeyi ihmal etmeyerek ABD'de yaşayan Fethullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fethullah Gülen’in de iadesini istedi. Topçu, “Kendisinden isteğimiz, geçmişten bu yana Türk-Amerikan dostluğunu tekrar inşa etmesi ve bir de inşallah FETÖ’yü Türkiye’ye teslim etmesi" diyerek Türk halkının hassasiyetini gündeme getirdi. 

Bekir Öztürk

Etiketler: Abdullah Topçu, Donald Trump, giresunlu trump


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