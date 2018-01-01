Giresunlu Trump, son yolculuğuna uğurlandı

Eski Belediye Başkanı Topçu, Görele’nin Karakeş köyünde öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Topçu’nun cenazesine AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, AK Parti Giresun İl Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti il ve ilçe temsilcileriyle yakınları ve sevenleri katıldı.

Giresun’un Görele İlçesine bağlı Köprübaşı beldesinde 2004-2014 yılları arasında AK Parti’den iki dönem belediye başkanlığı yapan Abdullah Topçu (71), kanserden tedavi gördüğü Trabzon'daki Medical Park Karadeniz Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Eski Belediye Başkanı Abdullah Topçu, ABD Başkanı Donald Trump’a benzerliğiyle de dikkat çekerek ilçede Giresunlu Trump olarak tanınmaya başlanmıştı.

Bekir Öztürk