Fındığın başkenti, Kiraz’ın ana vatanı unvanına sahip Giresun, bugün İstiklal Caddesindeydi. Son 5-6 senedir geleneksel olarak düzenlenen ‘Taksim Giresunlular Yürüyüşü’ için bir araya gelindi. Giresun Federasyonu tarafından düzenlenen yürüyüş, tünelden başladı, Galatasaray Lisesi'nin önünden son buldu. Giresun’un kültürel değerlerinin sergilendiği etkinlik, mehter takımının katılımı, folklor ekibinin gösterileriyle renkli anlara sahne oldu. Yürüyüşün ardından Kuran okunarak dua edildi ve basın açıklaması yapıldı. Coşkuyla kutlanan etkinlik kapsamında vatandaşlara aşure ve fındık ikram edildi. Giresunlular geleneksel olarak düzenlenen 10.Giresun Tanıtım Günlerine davet edildi.

Tanıtım günlerinin işaret fişeği atıldı

Giresun Federasyonu Başkanı Mehmet Kuğu tanıtım günlerinin işaret fişeği olarak adlandırdıkları etkinliğin maksadına dair açıklamalarda bulundu. “Son dört senedir, İstanbul’da tanıtım günleri yapıyoruz. Giresun tanıtım günlerinin işaret fişeği olarak adlandırılan yürüyüş, tünelden başlayıp Galatasaray lisesinin önüne kadar yapılacak. İstanbul’da düzenlenen Giresun tanıtım günlerini hatırlatmak için milletimizi buluşmaya çağırıyoruz. Bu buluşmada ki maksadımız tamamen Giresun’un yaylalarını, doğal güzelliklerini, insanlarının misafirperverliğini ve turizmini tanıtabilmek ”dedi.

Yeşil Giresun’a davet

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk açıklamasında halkı Giresun’a davet etti. Milletvekili Öztürk: “Giresun’un hemen hemen her ilçesinden köylerinden dernekler Giresun Dernekler Şemsiyesi altında burada buluştu. Giresun’un yöresel güzelliklerini güzel sloganlarıyla tanıttı. Sivil toplum örgütleri özellikle büyük şehirlerde modern zamanların en önemli baskı gruplarından bir tanesi, özellikle devletin karar alma mercilerinde, sivil toplum örgütleri son derece önemli. Dolayısıyla Giresun da derneklerin güçlü bir sivil toplum örgütü yapısının olması bizim ilimiz açısından son derece önemli. Burada Giresun’un marka değerini daha çok yükseltmek istiyoruz. Giresun, yeşiliyle. Deniziyle doğasıyla tarihiyle kültürüyle yaylalarıyla güzel bir şehir. Türkiye’nin her köşesinden insanları yeşil Giresun’a davet ediyorum” dedi.

Ak Parti İstanbul 1.Bölke Milletvekili Hasan Turan halkı tanıtım günlerine çağırarak: “Önümüzdeki hafta düzenlenecek 10.Giresun günlerine buradan İstanbul’da ki bütün kardeşlerimizi, başta Giresunluları ev sahibi olmak üzere davet ediyorum” dedi.

Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu tarafından 10’uncusu düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri Etkinliği bu yıl 20, 21, 22, 23 Ekimde Yenikapı’da yapılacak.

