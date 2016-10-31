Maçtan dakikalar

2. dakikada sağdan Abwo ile gelişen atakta ceza alanına girerken bu oyuncunun yaptığı ortaya plase ile dokunan Özgür Can Giresunspor’un atağını golle sonuçlandırdı. 1-0

18. dakikada Giresunspor defansının arkasına Gosso’nun attığı topa koşan Jahoviç kaleci Eser ile karşı karşıya kaldı ve dokunuşu sağdan filelerle buluştu. 1-1

23. dakikada Volkan Okumak’ın frikik atışında Igor’un kafa vuruşu filelerle buluşmasına rağmen hakem ofsayt gerekçesi ile golu geçerli saymadı.

41. dakikada Volkan soldan ortasında Dimitriadis’un şutu Günay’da kaldı.

73. dakikada Gosso’nun sağdan ortasında Mehmet Umut kafa ile vurdu. Meşin yuvarlak üstten aut.

75. dakikada Giresunspor’un korner atışında Günay elinden kaçırdı. Özgür Can’ın vurusu aut.

83. dakikada Leroy’un ortasında Lokman’ın şutunu Eser güçlükle çeldi.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler x, Ali Saygın Ögel x, Yusuf Bozdoğan x

Giresunspor: Eser xx, Cihan xx, Dimitriadis xx, Volkan xx (Onur dk. 62 xx), Abwo xxx (Rızvan dk. 87 ?), Berkan xx, Özgür Can xxx (Okafor dk. 76 x), Dodo x, Igors xx, Özgür Yılmaz x, Hüsamettin xx

Yedekler: Anıl, Youssef, Guido, Salih

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Göztepe: Günay xx, Leo xx, Doğa x (Gökhan dk. 58 xx), Benjamin xx, Jahovic xxx, Gosso xxx, Mehmet Erdem xxx, Kossi xxx (Mehmet Umut dk. 70 x), Halil xx, Lokman xx, Tayfur x (Leroy dk. 58 xx)

Yedekler: Mehmet Göktuğ, Soner, Emre, Salim

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Özgür Can (dk. 2) (Giresunspor), Jahoviç (dk. 18) (Göztepe)

Kırmızı kartlar: Özgür Yılmaz (dk. 46) (Giresunspor), Gökhan (dk. 90+2) (Göztepe)

Sarı kartlar: Özgür Yılmaz, Berkan (Giresunspor), Lokman, Tayfur, Kossi, Gökhan (Göztepe)