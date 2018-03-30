Giresunspor Altınordu Canlı İzle (Bein Sports,LİG TV) Giresun Altınordu CANLI Skor

Giresunspor Altınordu canlı izle ! Giresun Altınordu karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Giresun Altınordu maçı canlı izle beinsports aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Giresunspor Altınordu şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Giresun Altınordu maçı canlı izleme yolları. 1.Lig'de oynadığı son 28 maçta 10 galibiyet,7 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 37 puanla 11.sırada yer alan Giresunspor, oynadığı son 28 karşılaşmada 14 galibiyet,6 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 48 puanla 4.sırada bulunan İzmir ekibi Altınordu ile karşılaşıyor.Giresunspor Altınordu maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Giresunspor Altınordu maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Giresunspor'da büyük düşüş

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 3. tamamlayan Akın Çorap Giresunspor ikinci yarıda düşme potasına yakınlaştı. İlk yarıyı 30 puanla kapatan Çotanaklar, ikinci yarıda yalnızca 7 puan alabildi ve bitime 6 maç kala 11. sıraya demirledi.

2017-2018’e şampiyonluk parolasıyla başlayan Akın Çorap Giresunspor, sezonun ikinci yarısında aldığı sonuçlarla önce ilk ikiden, sonrasında ise Play-Off hattından uzaklaşarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Spor Toto 1. Lig’de 2017-2018 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Akın Çorap Giresunspor, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla bu hedefinden hızla uzaklaştı. Yeşil Beyazlılar, ilk devre oynadığı 17 maçta, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 30 puan topladı. Çotanaklar, topladığı 30 puanla devreye 4. sırada girdi. Ligin ikinci yarısında ise Giresunspor bu başarısını sürdüremedi. Metin Diyadin ile yollarını ayıran Çotanaklar'da, 16 günlük Yılmaz Vural macerası ise alınan kötü sonuçların ardından erken sonlandı. Vural’ın gönderilmesinin ardından takımın başına 23 günlük aradan sonra yeniden Metin Diyadin getirildi.

Diyadin, ikinci kez geldiği takımın başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet 2 de mağlubiyet aldı. Yeşil-Beyazlılar, ligin ikinci yarısında 2018 yılında oynadığı 11 lig maçında, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak sadece 7 puan toplayabildi. Ligde 37 puanla 11. sırada bulunan Akın Çorap Giresunspor, üst üste yaşadığı bu puan kayıplarının ardında ilk 6 yarışından hızla uzaklaştı ve 11. sıraya geriledi.

Altınordu, Giresunspor deplasmanında

Spor Toto 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Altınordu, 29. hafta maçında yarın Akın Çorap Giresunspor’a konuk olacak Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son 4 maçı kazanarak haftaya 48 puanda giren Altınordu, yarın 37 puanı bulunan Akın Çorap Giresunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Giresun Atatürk Stadı’nda oynanacak olan ve saat 15.00’te başlayacak olan zorlu müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Fatih Aktay ile Barış Alıcı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Altınordu ilk galibiyetini arayacak

Yarın Akın Çorap Giresunspor’a konuk olmaya hazırlanan Altınordu rakibini devirerek hem bu sezon ilk kez üst üste 5. kez kazanmayı hem de rakibi karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Daha önce oynanan 9 müsabakada İzmir ekibinin galibiyeti bulunmazken, Karadeniz temsilcisinin ise 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 5 maçta ise eşitliği bozamadı.

Giresunspor Altınordu nasıl canlı izlenir?

Giresunspor Altınordu maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Giresunspor Altınordu maçı şifresiz izlenebilir mi?

Giresunspor Altınordu maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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