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Giresunspor, Balıkesirspor’u 1-0’la geçti

TFF 1. Lig’in 19. hafta maçında Balıkesirspor sahasında, Giresunspor ile karşılaştı. Mücadele Giresunspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Giresunspor, Balıkesirsporu 1-0la geçti

27 Ocak 2017 21:03

Maçtan dakikalar

 

60. dakikada Foxı’nın ara pası ile ceza sahasına giren Okan topu ceza sahasında bulunan Bekamenga’ye gönderdi. Giresunspor defansı top Bekamenga’ya gelmeden ceza sahası dışına uzaklaştırdı.

76. dakikada ceza yayı gerisinden Isaac’ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Vukovic’in solundan ağlara gitti. 0-1

90+4. dakikada ceza sahası içinde İsaac’a yapılan faule hakem penaltı verdi. Volkan’ın vuruşunda top kalecide kaldı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler:Erkan Özdamar xx, Engin Erdem xx, Abdullah Bora Özkara xx

Balıkesirspor: Vukovic xx, Oğuzhan xx, Eray xx (Abdulkadir dk. 80 x), Nizamettin xx, Bekamenga xx, Okan xx, Burak Çalık xx, Glumac xx, Bülent Cehavir xx, Foxi xx (Mehmet dk. 80 x), İshak xx

Yedekler: Atilla, Cüneyt, Doğa, Çağatay, İbrahim

Teknik Direktör: Can Cangök

Giresunspor: Eser xx, Dimitriadis xxx, Volkan xx, Abwo xx (Da Siva Lopez dk. 80 x), Berkan xxx, Recep xx (Cihan Can dk. 89 ?), Özgür Can x (Isaac dk. 73 x), Nascimento xx, Onur xxx, Özgür xxx, Hüsamettin xx

Yedekler: Anıl, Çağrı, Rızvan, Dilaver

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gol: Isaac (dk. 76) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Recep, Berkan, Eser, Volkan (Giresunspor), Bekamenga, Oğuzhan (Balıkesirspor)

Hüseyin Tokmak - Otağ Fırıncıoğulları


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