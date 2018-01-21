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Giresunspor - Boluspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor deplasmanda Akın Çorap Giresunspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirmelerde bulundu.

Giresunspor - Boluspor maçının ardından

21 Ocak 2018 19:45

A.Ç Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin Dialiba’nın etkisiz kalması ve kaçan pozisyonların skora yön verdiğini belirterek, “Genelde ortada giden bir maçtı ama pozisyon olarak bizim için üstün olduğumuz bir maçtı. Rakibimizden önce biz kendi yakaladıklarımızı atamayınca uzatmalarda mağlup olduk. Gol vuruşunu doğru yapan kazandı. Maalesef biz yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik kendi evimizde hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık” dedi.

Boluspor cephesi

Çok önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden Sait Karafırtanalar ise, “Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum çok önemli bir deplasmanda çok önemli bir üç puan aldılar. İkinci yarı çok iyi bir başlangıç yaptık hafta içerisinde rakibimiz Süper Ligin liderini kupa dışı bıraktı. Giresunspor çok formda bir takım ve bana göre TFF 1. Lig'in en iyi takımlarından biri” ifadelerini kullandı.

Resul Yanbul
 

 

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