TFF 1. Lig maç sonucu: Mersin İdmanyurdu: 0 - Giresunspor: 2

Karşılaşma öncesi Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Ali Tekin, maçta görev alan çevik kuvvet polislerine çiçek vererek taziye dileklerinde bulundu. Her iki takımın oyuncuları sahaya, 'Acınız acımızdar. Biriz, beraberiz, bir ölür bin diriliriz' yazılı pankartla çıkarken, futbolcuların arasında çevik polisleri de yeraldı. Seromoni sonrası ise Giresunsporlu oyuncular polislere çiçek verdi. Kaleci Eser Altun, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakan Sarak'a sarılarak Türk bayrağı hediye etti. Bunun yanında Mersin İdmanyurdulu taraftarlar da polislere çiçek vererek acılarını paylaştı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Recep'in sağ köşe noktasından kullandığı kornerde ceza alanı içinde topa yükselen Tarasovs'un kafa şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

19. dakikada Tita'nın sağ köşe noktasından kullandığı kornerde ceza alanı içinde topa yükselen Mitrovic'in kafa vuruşunda top, son anda kale çizgisindeki savunma oyuncusunun ayağına çarptı.

30. dakikada Abwo'nun sağ kanattan ceza alanına ortasında, Özgür Can'ın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

50. dakikada Berkan'ın pasında topla buluşan Dimitriadis, orta sahadan sert şutunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

89. dakikada Emrah'ın ceza alanı dışından sert şutunda, top üstten az farkla auta çıktı.

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Oğuz Terzi xx, Mustafa Savranlar xx

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov xx, Abdulkadir x, Nurullah xx, Serol xx (Bekircan dk. 81?), Mitrovic xx, Hakan x, Emrah x, Ahmet Bener x (Sinan Kaloğlu dk. 58 x), Tita xx, Güven Varol x, Pedriel x (Mahmut Metin dk. 73 x)

Yedekler: Hasan Daş, Kudbettin, Mesut, Furkan

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Giresunspor: Eser xx, Berkan xx, Hüsemettin xx (Rizvan dk. 69 xx), Tarasovs xxx, Özgür Yılmaz xxx, Nascimento xx, Dimitriadis xxx, Recep xx, Abwo xxx, Volkan xx (Okafar dk. 63 xx), Özgür Can xx (Çağrı dk. 86 ?)

Yedekler: Anıl, Çağrı, Youssef, Onur, Mertcan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Goller: Tarasovs (dk. 9), Dimitriadis (dk. 50) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Emrah, Tita, Hakan (Mersin İdmanyurdu), Hüsamettin, Dimitriadis (Giresunspor)

Hüseyin Kar - Koray Ünlü