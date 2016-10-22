MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Murat Yıldırım’ın kale önüne gönderdiği topa Özgür Özkaya kafa ile vurdu. Kaleci Eser kornere çeldi.
9. dakikada Volkan Okumak’ın ceza alanı üzerinden attığı sert şutu kaleci Soner direğin dibinden kornere çeldi.
11. dakikada Igors’un hatasında Poepon’un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top auta çıktı.
24. dakikada Volkan Okumak’in müdahalesinde ceza sahası içinde Özgür İleri yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Özgür Can meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
69. dakikada Emre’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Poepon’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
82. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Poepon sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
...
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Mehmet Kısa xx, Hüsnü Emre Çelimli xx
Giresunspor: Eser xx, Dimitriadis xx, Tomic xx, Volkan x (Youssef dk. 80 x), Guido xx (Mertcan dk. 85 ?), Berkan xx, Özgür Can xxx (Okafor dk. 80 x), Dodo x, Igors xxx, Özgür Yılmaz xx, Hüsamettin xx
Yedekler: Anıl, Cihan, Rızvan, Onur
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Boluspor: Soner xx, Renato xxx, Diarra xx, Emre xx, Özgür İleri xx, Poepon xxx, Tunahan x (Jansen dk. 46 xx), Murat xx (Fatih Nurullah dk. 87 ?), Furkan xx, Yusuf Emre x (Dos Santos dk. 58 x), Özgür Özkaya xx
Yedekler: Erdi, Necati, Hakan, Berat
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Özgür Can (dk. 24 pen.) (Giresunspor), Poepon (dk. 69 ve 82) (Boluspor)
Sarı kartlar: Igors, Tomic, Dodo, Özgür Can (Giresunspor), Özgür İleri, Renato, Diarra, Dos Santos (Boluspor)