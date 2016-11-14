İmza töreninde konuşan Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, "Bu şehrin 45 yıllık hayalinin peşinden koşuyoruz. 3 sene içerisinde bir üst lig hayali için savaşacağız" dedi. “Yücel hoca en son şampiyon olan hocadır” diyen Bozbağ, “Ligde 10. haftanın sonunda teknik heyet değişikliğine gittik. Mustafa Kaplan ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üç günlük görüşmeler sonunda Yücel hocayla anlaşmaya vardık. Yücel hocayı anlatmaya gerek yok. Bu ligin en tecrübeli en deneyimli teknik adamlarından biri...Hem teknik adamlığı hem kişiliğiyle herkesin örnek gösterdiği bir isim. Öncelikle teşekkür ediyorum; Giresunspor’un şartlarını kabul edip bizlerle birlikte olduğu için. Giresunspor’un bir hedefi var. Önce borçsuzluk sonra 45 yıllık Süper Lig hayali. Bunu gerçekleştirmek için yavaş yavaş temeller atmaya başladık. Yücel hocamızla bu hayali inşallah gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

İLDİZ: "FUTBOLDA KOLAY YOKTUR"

Giresunspor’un çiçeği burnunda Teknik Direktörü Yücel İldiz ise törende yaptığı konuşmada, Giresunspor’un Süper Lig özlemine değinerek tüm gayretlerinin bu yönde olacağını söyledi.

Giresunspor’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden İldiz, “Öncelikle sayın Başkan’a ve Yönetim Kurulu’na bana olan inanç ve güvenlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Futbolda kolay yoktur. Hele bu grupta hiç kolay yoktur. Mücadele vardır. Bundan 5-6 yıl önce Giresunspor’un böyle bir imajı yoktu. Şu anda çok düzenli ve güvenli bir kulüp imajı var. Son derece pozitif gördüm ben de pozitif baktım. Benden önce çalışan tüm teknik ekiplere teşekkür ediyorum. Ben de bilgi ve birikimlerimi Giresunspor’un gelişimine kullanmak üzere buradayım. Her şey ideal rayında gitmediği zaman çok kulüpte antrenör değişikliğini sevmem ama ufak tefek eksiklikler olduğu zaman bunlar oluyor. Umarım Giresunspor’da devamlılığı sağlarız. Giresunspor’da her şey çok olumlu bizler bunu sahaya yansıtacağız. Çok zorlu maçlar oynayacağız. Fazla puan kaybetmeden eksiklikler varsa onları tamamlayacağız, ekibimle beraber elimizden geldiğince camianın destekleriyle Giresunspor’a bir aşama daha atlatmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.

"GİRESUNSPOR’UN BİR HAMLE YAPMASI LAZIM"

Her takımın kazanma yüzdesi olduğunu belirten İldiz, “Hangi takımla oynarsanız oynayın her takımın bir kazanma yüzdesi vardır. Kazanma şansımız yüzde 5 ise o şansı bile kovalayacağız. Elimizden geldiğince birer puanları 3’er puana çevirmeye çalışacağız. Oyun anlamında ekibi tanıdıktan sonra göreceğiz. Açık ve net söyleyeyim ki artık Giresunspor’un bir hamle yapması lazım. Bende elimden geldiğince bunun için çalışacağım” dedi.

Bir basın mensubunun "Takımda değişikliklere gidilecek mi?" sorusuna Başkan Bozbağ, “Bu formanın hakkını veremeyen kim varsa yollarımızı ayıracağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Şampiyon olan hoca geldiyse hocamıza göre her şey yapılacak” cevabını verdi.