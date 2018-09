Giresunspor, İzmir'de tek golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 6. hafta maçında Altay, sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

11. dakikada Altay savunmasından sıyrılan Kağan, buluştuğu uzun pasta ceza sahası içinden yaptığı plaseyle topu ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada Metin'in ceza yayı üzerinden vurduğu sert şutu kaleci Anıl son anda çeldi. Dönen topta defans topu çizgiden çıkarırken pozisyonu tamamlayan Marco'nun röveşatası üsten dışarı çıktı.

34. dakikada Kürşad'ın pasında topla buluşan Ergin uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

49. dakikada Aganovic'in pasında topla buluşan Kappel'in şutu az farkla auta gitti.

71. dakikada sol taraftan topu kapan Ergin Keleş, topla birlikte ceza sahasına kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ergin pozisyondan yararlanamadı.

75. dakikada İbrahim Akın'ın yaklaşık 30 metreden direkt kaleye vurduğu serbest vuruşta top direğe çarparak auta gitti.

89. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Aganovic'in kaleye gönderdiği sert şutta top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Ali Can Alp

Altay: Emre Koyuncu, Pedro Eugenio, Ivan Ivanov (Murat Uluç dk. 73), Yasin Palaz, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Metin Yüksel (Tevfik Altındağ dk. 46), Adnan Aganovic, Ferhat Çulcuoğlu (İbrahim Akın dk. 58), Marco Paixao, Leandro Kappel

Yedekler: Egemen Gençalp, Ulaş Zengin, Hüsamettin Yener, Atakan Çankaya

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Ferhat Görgülü, Kağan Bağış (Ozan Can Kökçü dk. 62), Hüsamettin Tut, Guy-Michel Landel, Kürşad Sürmeli, Adama Ba (Fatih Atik dk. 73), Zeni Husmani, Ergin Keleş (Muhammet Reis dk. 86 ?)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, William Sery, Bahadır Erol, Said Id Azza

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Gol: Kağan Bağış (dk. 10) ( Giresunspor)

Sarı kartlar: Yasin Palaz, Ferhat Çulcuoğlu, İbrahim Akın, Murat Uluç (Altay), Anıl Atağ, Guy-Michel Landel (Giresunspor)

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri