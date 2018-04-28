Giresunspor Samsunspor canlı izle (Bein Sports) Giresun Samsun maç kaç kaç ?

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Samsunspor ve Giresunspor 45. randevuya çıkacak

Kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor ile ligde iddiası kalmayan Akın Çorap Giresunspor 33. haftada oynayacakları karşılaşma ile 45. kez birbirlerine rakip olacaklar.

Samsunspor ve Giresunspor resmi müsabakalarda 44 kez karşılaştı. Daha önce oynanan 44 karşılaşmada Samsunspor’un 18, Giresunspor ise 17 galibiyeti bulunuyor. 9 maç da eşitlikle sonuçlandı. Giresun’da oynanan 22 karşılaşmadan 13’ünü Giresunspor, 5 maçı ise Samsunspor önde tamamladı. 4 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Bu zamana kadar oynanan 44 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 43 gol atma başarısı gösterirken, Giresunspor ise rakip fileleri 47 kez havalandırdı. Giresun’da oynanan 22 karşılaşmada ise Samsunspor 15 gol atarken, Giresunspor ise 26 gol kaydetti.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor 32 haftada topladığı 35 puanla küme düşme hattında bulunurken, 41 puanı bulunan Akın Çorap Giresunspor ’un bir iddiası bulunmuyor.

Cumartesi günü saat 15.30’da Giresun Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya yönetecek. Spor Toto 1. Lig'deki 9 maç da Cumartesi günü aynı saatte başlayacak.

Giresunspor Samsunspor nasıl canlı izlenir?

Giresunspor Samsunspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

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