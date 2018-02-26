Diğer
Kategoriler

Giresunspor’da 2. Metin Diyadin dönemi

Yeşil-beyazlı ekip İstanbulspor ile oynanan maç sonrası görevinden istifa eden Teknik Direktör Metin Diyadin ile yeniden anlaştı.

Giresunsporda 2. Metin Diyadin dönemi

26 Şubat 2018 17:20

Diyadin’in istifası sonrası büyük umutlar ile anlaşmaya vardıkları Yılmaz Vural ile 16 günlük çalışmanın ardından yollarını ayıran çotanaklar 1 aylık aranın ardından lig başında göreve getirdikleri Metin Diyadin ile tekrardan anlaşma sağladılar. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Metin Diyadin ile 1,5 yıllık sözleşme yaptıklarını belirterek, A.Ç Giresunspor’un geçtiği kötü günleri atlatması için var güçleri ile çabaladıklarını söyledi. Bozbağ, “ Giresunspor şehrin markasıdır ve bu şehir için büyük bir isimdir. Bizde bu ismi daha yukarlara taşımak adına çalışıyoruz. Son haftalarda talihsizlikler yaşadık ama bunları atlatacağız inşallah. Yılmaz hocanın ayrılmasının ardından 1 ay önce görevinden ayrılan Metin hocamız ile yeniden görüşmelere başladık ve 1,5 yıllık sözleşme yaptık camiamız hayırlı uğurlu olsun” dedi. A.Ç Giresunspor’a ligde ve kupada ilkleri yaşatan Metin Diyadin’in geri dönmesi yeşil beyazlı taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı.

Resul Yanbul
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç