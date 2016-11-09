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Giresunspor’da Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor yönetimi, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.

Giresunsporda Mustafa Kaplan dönemi sona erdi

09 Kasım 2016 17:59

Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ yaptığı açıklamada, “Değerli hocamız Mustafa Kaplan ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi Giresunspor’a gelirken kulübümüzün menfaatlerini nasıl üst düzeyde tutmuşsa ayrılırken de aynı hassasiyeti göstermiştir. Kendisine ve ekibine bundan sonraki antrenörlük hayatında da başarılar dileriz” dedi.

Başkan Bozbağ, milli maç nedeniyle lige verilen ara nedeniyle yeni Teknik Direktör konusundaki çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Etiketler: Mustafa Kaplan


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