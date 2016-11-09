Giresunspor Başkanı Mustafa Temel Bozbağ yaptığı açıklamada, “Değerli hocamız Mustafa Kaplan ile karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi Giresunspor’a gelirken kulübümüzün menfaatlerini nasıl üst düzeyde tutmuşsa ayrılırken de aynı hassasiyeti göstermiştir. Kendisine ve ekibine bundan sonraki antrenörlük hayatında da başarılar dileriz” dedi.

Başkan Bozbağ, milli maç nedeniyle lige verilen ara nedeniyle yeni Teknik Direktör konusundaki çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.