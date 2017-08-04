Giresunspor’da Samaras sesleri

Transfer döneminden itibaren birçok oyuncu ile görüşen yeşil-beyazlı ekip kaleci ve golcü sorununu çözmek için çalışıyor. Kaleci olarak Konyasporlu Abdulaziz Demircan ve Gençlerbirliği’nden Nihat Şahin ile ilgilenen Çotanaklar, bugün her iki oyuncunun kulübünden gelen olumsuz yanıtıyla rotasını yabancı kaleciye çevirdi.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, kaleci transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kaleci Nihat ve Abdulaziz konusunda her ikisinden de takımlarıyla ilgi olumsuz yanıt aldık. Onun için transferin gerçekleşme ihtimali ortadan kalktı” dedi.

Transfer çalışmalarını hız kesmeden devam eden Karadeniz temsilcisi son olarak ise İspanyol ekibi Zaragoza ile yollarını ayıran Yunanlı yıldız Georgios Samaras ile ilgilendiği öğrenildi.

Diğer taraftan prensipte anlaşmaya varılan EVKUR Yeni Malatyaspor’un Senegalli oyuncusu Baubacar Dialiba Diabang’ın transferi için her iki kulübün yöneticileri bir araya gelecek.

Resul Yanbul