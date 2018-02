Giresunspor'da Yılmaz Vural sesleri

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Bu bağlamda sosyal medya ve bazı yayın kuruluşlarında 'Giresunspor Yılmaz Vural ile anlaştı' haberlerine değinen Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, şu an için bir anlaşma olmadığını kaydetti. Yılmaz Vural ile bir defa telefonda görüştüğünü belirten Bozbağ, “Yılmaz Vural ile Giresunspor arasında şu an kesinlikle bir anlaşma yok. Ben Ankara’dayım ve yarınki maç için gece İstanbul’a geçeceğim. Yılmaz Vural da Almanya’da ve ben kendisiyle sadece bir telefon görüşmesi yaptım. Bu görüşmede de maddi açıdan biraz uçurum olduğu gözüküyor ama kendisiyle yarın İstanbul’da bir araya gelmeyi düşünüyoruz. O görüşmeden sonra her şey netleşir. Şu anda yazıldığı gibi bir anlaşma söz konusu değil. Maddi sorunu halledersek Yılmaz hoca Giresun’a hizmet etmeyi istiyor. İnşallah takımımızın için hayırlısı neyse Allah bize onu yapmayı nasip eder” dedi.

Resul Yanbul