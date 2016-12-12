Yetkililerden alınan bilgilere göre, ilçede iki gün boyunca etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ilçedeki tüm okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

Gümüşhane Torul’da eğitime kar tatili

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilere 12 Aralık Pazartesi günü tatil verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu Torul ilçesinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlayan ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin 12 Aralık 2016 Pazartesi günü 1 gün süre ile izinli sayılmaları uygun görüldüğü kaydedildi.