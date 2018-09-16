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Girilmesi yasak olan yolda kamyonet devrildi

Girilmesi yasak olan yolda kamyonet devrildi
Girilmesi yasak olan yolda kamyonet devrildi

Bursa’da inşaat malzemeleri taşıyan kamyonet, girilmesi yasak olan yolda devrildi. Kamyonet şoförü ve yanındaki 3 kişi kazadan sonra olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dobruca mevkiinde Uludağ'a çıkan yolda inşaat malzemeleri taşıyan 16 JKY 89 plakalı kamyonet yan yattı. Kamyonet sürücüsü ve yanındaki 3 kişi kazadan sonra kayıplara karıştı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yol polis ekipleri tarafından kapatılırken, itfaiye ekipleri de kamyonetten dökülen yağ ve mazotu temizledi. Kamyonetin yoldan kaldırılması için olay yerine vinç çağrılırken, 1 saat içinde yolun trafiğe açılacağı öğrenildi. 

Geçtiğimiz ay aynı yolda öğrencileri taşıyan bir tur otobüsü devrilmiş, kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti.  

Samet Doğru - Abdullah Çibir 

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