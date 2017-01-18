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Girişimcilere 100 bin TL'lik fırsat

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile girişimci adaylarını destekliyor.

Girişimcilere 100 bin TLlik fırsat

18 Ocak 2017 15:19

İş kurma hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere yeni kapılar açan uygulamalı girişimcilik eğitimi sona erdi. İlk üç dönemde 52 kişinin mezun olduğu girişimcilik programının yeni yılla birlikte son 9 dönemi de tamamlanarak 230 kursiyer daha sertifikalarını aldı.

İş fikri geliştirme, iş planı hazırlama ve temel işletmecilik bilgileri alan girişimcilere belgeleri törenle verildi. KOSGEB Bursa Müdür Vekili Erkan Güngör'ün de katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, farklı fikirlerle yeni iş projelerine imza atmak isteyen girişimci adaylarının 50 bin TL hibe, 100 bin TL 30 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredi desteğinden yararlanabileceğini söyledi.

Girişimciliğin yaygınlaştırılmasına öncülük ettiklerini belirten Sadi Kurtulan, "Gruplar halinde sürdürülen girişimcik programı 11 dönemden oluştu. Toplam 272 müteşebbis adayı bu eğitimlere katılarak sertifika almaya hak kazandı. Bu girişimci adaylarımız iş kurma hayallerini gerçeğe dönüştürmek için önemli bir adım attı. Mustafakemalpaşa’da iş kurmak ve farklı fikirlerle yeni projelere imza atmak isteyen müteşebbisler görmek istiyoruz. 2017 yılı içinde 10 adet girişimcilik programını hazırladık. Talep olması durumunda bu sayı daha da artacak. Bu imkanların, plan ve istikrar doğrultusunda çok iyi değerlendirilmesini bekliyoruz" dedi.
KOSGEB Bursa Müdür Vekili Erkan Güngör ise, "50 bin TL'nin ilk 2 bin TL'sini işletme kuruluş desteği olarak yüzde yüz hibe şeklinde veriyoruz. Daha sonra da 27 bin TL'ye kadar makine ve ekipman desteğimiz olacak. Kalan kısmı ise kira ve personel desteği olarak verilecek. Bunun için iş planının hazırlanarak bize ulaştırılması gerekiyor. Girişimci adaylarımız, iş planının hazırlanması için Mustafakemalpaşa TSO bünyesindeki KOSGEB Temsilciği'ne başvurabilir" dedi. 

Adem Tunçer 

Etiketler: bursa, girişimciler


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