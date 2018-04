Girişimcilere ücretsiz online 'biyomimikri' eğitimi

İstanbul Şehir Üniversitesi Dragos Yerleşkesi’nde “Girişimciler için Biyomimikri” projesi, düzenlenen iki farklı panelle tanıtıldı. Ulusal Ajans uzmanları, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı Yönetim Kurulundan İsmail Bacacı, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikan’ın katıldığı toplantıda, www.biomimicryfe.org tanıtıldı. "Biyomimikri ve Girişimcilik" paneline TÜKÇEV Genel Müdürü Özcan Pektaş, TÜKÇEV Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Faruk Uçman, Hollanda’dan Biyomimiikri Uzmanı Codrin Kruijine, REO-TEK kurucusu ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümünden Mehmet Refik Toksöz, Biomimicry Iberia’dan Pablo Ahijado, UNDP GEF SGP Türkiye Koordinatörü Gökmen Argun, EPISOME Biotechnologies kurucusu Murat Balaban, Global Cleantech Innovation Programme Türkiye Koordinatörü Osman Malik Atanur ve Ventures&Mentors League CEO’su Ufuk Batum katıldı.

“Herkes için ücretsiz online eğitim platformu:www.biomimicryfe.com”

Dünya üzerinde bulunan 10 milyon organizmayı birer tasarımcı olarak ele alan program kapsamında girişimcilere doğayı inceleyerek geleceği şekillendirmelerine fırsat sunan ücretsiz online eğitim platformu, nawww.biomimicryfe.com adresi üzerinden erişilebilir oldu. “Girişimciler için Biyomimikri” projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansının desteğiyle ERASMUS+ Programı kapsamında TÜKÇEV öncülüğünde ve genel koordinatörlüğünde MENTUS Medya, İspanya, Hollanda Biomimikri Vakıfları, ABD Trenddesk kuruluşu ile İstanbul Şehir Üniversitesi ve TOBB Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan TÜKÇEV Genel Müdürü Özcan Pektaş, ”Dünya üzerinde milyonlarca canlı türü var. Gerek Batı kaynağına, gerek ülkemizdeki araştırmalara, gerek İslam dünyasının geçmiş örneklerine baktığımız zaman belki farkında değiliz bugün biyomimikri diye nitelendirdiğimiz birçok buluş var. Kuşların görmeden yön bulmaları radarın keşfine, kuşların uçma keyfiyeti uçakların yapımına vesile olmuştur. Kısa bir süre sonrasında bu projemizin sadece görseller noktasında değil eğitimlerinde, sertifikasyon işlemlerinin yürütüleceği biomimicryfe.org adresi ziyaret edilmesi durumunda koordinatör kurul olan Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfımızın tukcev.org.tr adresleri ziyaret edilecek olursa bu alanda girişimci genç kuşaklara envai çeşit tür örnekleri paylaşma imkanlarımız olacaktır” dedi.

“İnsan hayatındaki her konuda kullanılabilecek bir sistem”

TÜKÇEV Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Faruk Uçman ise, “Biyomimikri doğanın taklidi diye anılıyor. Ama taklit değil. Biyomimikri insan hayatındaki her konuda kullanılabilecek bir sistem. Mimarı tasarımın dışında psikolojide, reklam sektöründe, hukukta, hayatın bütün noktalarında biyomimikri kullanılabilir. Zaten doğanın sistematiğine bakarsak her konuda biyomimikrinin örneklerini görebiliriz. Türkiye’de bu projeye inovasyona inanmış herkes, her meslek dalında, özellikle gençlerin bu projeye ilgi duymasını arzu ediyoruz. Aslında Türkiye’de ilginç olabilir bu. Verilere göre yüzde 97’sinin Müslüman olduğu bir ülke, Kur’an-ı Kerim incelendiğinde ayetlerinin 8’de birinin doğa ile olduğunu görüyoruz ve Kur’an-ı Kerim’in ilk şartı ‘Oku’ diyor. Bu da akıl ve bilimi çağrıştırıyor. Bu biyomimikri ile vakfımız gençler vasıtası ile tanıştı ve bunun eğitiminin nasıl yapılabileceği konusunda düşünerek bu projeyi başlattık. Bu proje online eğitim sistemi, ücretsiz, herkesin eğitimine açık olacak. Şuanda sitemiz İngilizce yayında ama Mayıs ayının başında Türkçe altyazılı devam edecek. Ondan sonra da üç, dört dile de çevrilerek sürdürebilirliği sağlanacak” şeklinde konuştu.

“Ben biyomimikriyi çok özgün bir yöntem olarak değerlendiriyorum”

Türkiye’de son 10-12 yılda yoğun bir girişimcilik ekosistemi yapılandığını söyleyen Ventures&Mentors League CEO'su Ufuk Batum, “Hem teknolojik hem de inovatif birçok genç, yüz binlerce insan farklı eğitimler alıyorlar, kamunun farklı fonlarından yararlanmaya çalışıyorlar ve girişimler ortaya çıkıyor. Görüyorum ki bu girişimler son dönemlerde birbirini taklit eden ve birbirini kopyaladıkça belki piyasada değer oluşturma konusunda zayıflayan ve fiyatla sadece mücadele edip şirketleri de başarısızlığa götüren bir durum söz konusu. Bu bir tespit. İşte biyomimikri tam buraya oturuyor. Çünkü artık o girişimci zihinlerin, takımların, girişimcilerin biraz daha özgünleşmek için yeni yöntemler araması, bulması lazım. Ben biyomimikriyi çok özgün bir yöntem olarak değerlendiriyorum. Girişimciler biraz daha var olan doğanın bize sunduğu formları, yapıları, mekanizmaları görmek kaydı ile birçok şeye adapte edebileceği, öğrenebileceği ve kendi günlük hayatlarına, teknoloji işlerine aktarabileceği birçok unsur var” şeklinde konuştu.

“Biyomimikri bize tabiata daha saygılı yaklaşacağımızı öğreteceği için önemli”

Biyomimikrinin insanlara tabiata daha saygılı yaklaşmayı öğreteceği için önemli olduğunu vurgulayan REO-TEK kurucusu Mehmet Refik Toksöz de, “Fazla teknolojik çözümlerle uğraşmaya başladığın zaman, tabiatı unutmaya başladığın zaman başka türleri yok ediyoruz. Çevreyi yaşanır olmaktan çıkarıyoruz. Tür olarak kendi kendimizi de zora sokuyoruz. Hastalıkların sayısı artıyor. Bir yandan tıp gelişiyor, bir yandan çevreye verdiğimiz olumsuzluklar nedeniyle hasta insanlar sayısı artıyor. Dolayısıyla biyomimikri bize tabiata daha saygılı yaklaşacağımızı öğreteceği için önemli. Mutlak büyüme değil önemli olan tabiata saygılı büyüme. Önemli olan insana olan önemi arttırma” ifadelerini kullandı.

Biyomimikri nedir?

Biyo (yasam) ve mimikri (benzetim) kelimelerinin biraya gelmesiyle oluşturulan biyomimikri kavramı; doğanın içindeki formları, süreçleri ve sistemleri rehber alarak doğanın öğretileri ile gezegene daha az zarar veren çözümler geliştirilmesini kapsıyor. Biyomimikri “yeni bir inovasyon disiplini”, “çok disiplinli tasarım yaklaşımı”, “doğa ile yeni bir ilişki” veya “sürdürülebilir gelişim etiği” olarak tanımlanıyor.

Mustafa Biçer - İsmail Coşkun