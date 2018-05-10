Girişimcilik Zirvesi, geleceğin girişimcilerine yön verdi

Üniversite-sanayi işbirliğinin en iyi örneklerinden birini sergileyen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) tarafından 9-10 Mayıs 2018 tarihlerinde 4'üncü Girişimcilik Zirvesi düzenlendi. Zirvenin açılış törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, GTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. M. Hasan Aslan, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, OSB başkanları, sanayiciler, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Zirvede, bu yıl teknolojik dönüşümün iş dünyasında hızla yayılmasına vurgu yapılarak “Dönüşümü yönet, geleceği inşa et” temasını ile teknolojik dönüşümün ulaştığı en son nokta olan Endüstri 4.0'ın başlatacağı yeni dönem ve sağladığı fırsatlar, 'Teknolojik Dönüşüm' ile gelen muazzam değişim, bu değişimin girişimcilik ekosistemindeki yansımaları alanının öncü aktörlerinin deneyimleri ve girişimcilik hikâyeleri ışığında değerlendirildi.

"İnovatif düşünce önemli bir güç"

Bir ülke için en büyük zenginlik yerin üstündeki varlıkları olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, "Yerin üstündeki en büyük zenginlikte o ülkenin insan kaynağıdır. İnsan kaynağına nitelik kazandıran ülkeler bu çağın efendileri olur. İnsan kaynağına da girişimci bir ruh kazandırabiliyorsanız nihai hedefe ulaşabilirsiniz. Sürdürülebilir başarı böylece kazanılıyor. Girişimcilik ruhu bir ülkenin aslında bu çağda ayakta kalmasının en önemli anahtarıdır. Girişimcilik ruhu eğer varsa bahaneler ortada kalmaz. Hem bireysel, hem toplum olarak hem de devlet olarak üzerine en çok düşmemiz gereken konu girişimcilik ruhu ve bu ruhunu besleyen ekosistemin oluşturulması olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan bugünkü program son derece önemli" dedi.

Ticaretin onda dokuzunun cesaret olduğunun altını çizen Işık, "Cesaretiniz varsa buna akılda yükleyebiliyorsanız o zaman başarı kaçınılmaz olur. Cesarete akıl yükleme işi biraz yenilikçilikle alakalıdır. Bu bir hayat tarzı haline gelmelidir. Gebze Teknik Üniversitesine dönüşümden sonra bugün ASELSAN Genel Müdürü olarak görev yapan hocamız Haluk Görgün’ün üniversiteye rektör olması, şu anda rektör vekilimizin ve değerli çalışma arkadaşlarının verdiği emek ve mücadele çok değerlidir. Bu çalışma, üniversitenin 4 yıl gibi bu kadar kısa sürede önemli başarılara imza atan bir üniversite haline gelmesini sağladı. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonrada arkadaşlarımız aynı titizlikle başarının devamını sağlayacak. Gebze Teknik Üniversitesi’nde öğrenci olan tüm öğrencilerimiz bir kaç yıl sonra göreceksiniz; Türkiye’nin en yüksek puanı ile öğrenci alan bir kaç üniversitesinden birinden mezun olmanın haklı gururunu yaşayacaksınız. Üniversitemiz girişimci ve yenilikçi endeksinde 14'üncü sıradan 3'üncü sıraya geldi. Sıralamanın daha da yükseleceğine ilişkin gayretin devam edeceğine inanıyorum. Gebze Teknik Üniversitesi mezunları Türkiye’nin en girişimci insanları olmalı. İşte iki gün buradaki çalışmalarınız bu hedefe varmakta çok ama çok önemli katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin geleceği açısından heyecan oluşturan böylesine bir zirvede katılımcılarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Başbakan Yardımcısı Fikri Işık genç girişimci adaylarına inovatif düşüncenin önemine değindi. Ülkeler için nitelikli insanın önemini ifade eden Işık, nitelikle birlikte girişimci ruha sahip olan ülkelerin çağın efendileri olacağını söyledi.

"Kocaeli bir fırsat"

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler konuşmasında girişimcilik ruhunun toplumumuzda yaygınlaştırılması gerekliliğinden söz etti. Zirvede konuşan Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise Kocaeli’nin 102 Ar-Ge Merkezi, 8 tane tasarım merkezi ile İstanbul’dan sonra en fazla Ar-Ge Merkezi olan il olduğunu söyleyerek, Kocaeli’nin öğrenciler için çok önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı girişimcilik zirvelerinin her yıl üzerine artılar yükleyerek devam ettiğini belirterek, "Bu zirvemizde Endüstri 4.0’ın getirdiği değişimin girişimcilik ekosistemine yansımasını tartışacağız. Teknolojik dönüşümle gelen fırsat ve tehditlerin neler olduğu, değişim sürecinin girişimcilik ekosistemi içinde nasıl yönetileceğinin cevaplarını bulmaya çalışacağız. GTÜ olarak girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinde üniversitelere düşen sorumluluğun farkındayız. Teknolojik dönüşüme ayak uydurma, inovatif girişimcilerin desteklenmesi yolunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda düzenlediğimiz girişimcilik zirvelerinin amacı sanayi dünyasının önde gelen isimlerini girişimci adayları ile bir araya getirerek tarafların bilgi alış verişinde bulunmalarını, teknolojik dönüşüm sürecinde girişimcilik ekosistemini destekleyen gelişmelerin tartışılmasını, etkileşim ağı ve iş fırsatlarının doğmasını sağlamaktır" dedi.

"Zirve ilham kaynağı olacak"

GTÜ Rektör Vekili Muhammed Hasan Aslan, yaptığı konuşmada zirvede paylaşılacak bilgi ve deneyimlerin girişimcilere ilham kaynağı olacağını söyledi. Aslan, Girişimcilik Zirvesi’nin hayata geçmesinde büyük emeği olan GTÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’e, organizasyon komitesi başkanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı’ya, organizasyonda emeği geçen tüm akademisyen ve öğrencilere, maddi manevi desteklerini esirgemeyen GTÜ paydaşlarına teşekkür etti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise "Türkiye’de girişimciliğin teşvik edilmesi ve desteklenmesi adına birçok mevzuatta yapılan değişikliklerle girişimciler desteklenmekte ve onların önü açılmaktadır. Gebze Teknik Üniversitemizin yapmış olduğu bu organizasyonda girişimcilerimize örnek oluşturabilecek başarılı deneyimlerin sahiplerinin burada konuşmacı olarak yer alması ve genç arkadaşlarımızın bu deneyimlerden yararlanmasına fırsat verilmesi yönüyle bu zirvenin yeni girişimcilerin ortaya çıkmasına önemli katkılar sağlayacağına olan inancım tam" ifadelerini kullandı.

4'üncü GTÜ Girişimcilik Zirvesinde 5 oturumda; teknolojik dönüşümün öncü aktörleri, teknolojik dönüşümde organize sanayi bölgelerinin rolü, teknolojik dönüşümün getirdiği yönetsel yenilikler, teknolojik dönüşümde kadın girişimciler, teknolojik dönüşüm ve dijital girişimcilik konuları alanlarında sektörünün en önemli isimleri tarafından değerlendirildi.