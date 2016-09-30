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Girne Amerikan Üniversitesi'nin sponsorlarından biri de Teknogold oldu

Yeni sezona, kurumsal gücünün tüm coşkusu ile başlayan GAÜ Çetinkaya; Toplum hafızasında önemli bir yere ve değere sahip eşsiz forma mirasının karakterine uygun şekilde, yeni sezonda takımın sahaya çıkacağı formasına da, ülkemizin saygın ve önemli markalarını sponsor olarak taşımaya devam ediyor.

Girne Amerikan Üniversitesinin sponsorlarından biri de Teknogold oldu

30 Eylül 2016 17:10

Çözüm ortaklığı kapsamında, yeni sezon GAÜ ÇETİNKAYA TSK Forma Sponsorları’ndan biri olan “TEKNOGOLD” Firması da,geçtiğimiz günlerde, Kulüp Başkanı Doç. Dr. Asım Vehbi’ye eşlik eden teknik ekip ve takım futbolcularının ziyaret programında yer aldı. Ziyaret sırasında; Sponsor Marka, ‘Teknogold Çalışanları’na GAÜ ÇETİNKAYA formaları da hediye edildi.

Formada artık Teknogold da var

‘Teknogold’ Elektronik Mağazalar Zinciri’nin Lefkoşa Dereboyu Şubesi’ne; GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Doç. Dr. Asım Vehbi himayelerinde, teknik heyet ve futbolcular tarafından gerçekleştirilen ziyaret sırasında, ASEL Engineering LTD. Genel Müdürü Muhammet Ateş ile personeli tarafından gösterilen karşılama ve misafirperverlik nedeniyle duyulan memnuniyet, Kulüp Basın Bürosu’nun yapmış olduğu açıklama aracılığı ile iletildi.

GAÜ Çetinkaya Türk Spor Kulübü Basın Bürosu’nun yaptığı açıklamada; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki saygın kurum ve kuruluşlar ile özde, ülke sporunun gelişimine pozitif katkılar koyacak girişimlerden birisinin daha gerçekleştirildiği belirtilerek, Başkan Doç. Dr. Asım Vehbi’nin ziyaret sırasındaki sözlerine de yer verildi.

Doç. Dr. Asım Vehbi; ülke futbolu ile ilgili uygulanabilir şartların ve organizasyon imkanlarının yarı profesyonel bir şekilde çalışabildiğini ifade ederek, “Kurum ve kuruluşlarımızın destekleri olmadan başarıya ulaşabilmek mümkün ama, kolay değildir. Girne Amerikan Üniversitesi olarak, bir buçuk yıl önce, aynı zamanda vazgeçilmez bir toplum başarısı olarak da addettiğimiz Çetinkaya Kulübü’müzü, içinde bulunduğu ve hakketmediğini düşündüğümüz sıkıntılı süreçten on yıllık bir protokol ile çözüm ortaklığımız kapsamına aldık. Bilindiği de üzere, bu sürecin sonunda, futbol takımımızın kurumsal adı, GAÜ ÇETİNKAYA olarak tescillenmiş de oldu. Bu işbirliği eşgüdümünde, çalışmalarımız ve bu değere sahip çıkma konusundaki çabalarımızı itina ile sürdürüyoruz. Memnuniyet ile ifade etmek istiyorum ki; önemli çözüm ortaklarımızdan ASEL Grubu’nun saygın markaları, bizleri bu süreçte yanlız bırakmadılar. Değerli dostum ve büyüğüm Atay Cafer Ürel Bey, kardeşim Taşkın Ürel ile Muhammet Ateş beylere, destek ve ilgilerinden dolayı GAÜ ve Çetinkaya Aileleri adına teşekkür ediyorum. Sonuç olarak, ülke futboluna büyük destekleri bulunmaktadır.” şeklinde konuştu.

"Diliyorum bu markalar şampiyon takımımızın formasında olacaktırlar"

GAÜ Çetinkaya Futbol Takımı’nın, bu sezon sahalara süreceği ideal onbirin üzerinde taşıyacağı ‘efsanevi’ formanın, sponsorlarından birisinin de Asel Grubu’na bağlı markalardan biri olan, “Teknogold” olmasından duydukları memnuniyeti yineleyen Doç. Dr. Vehbi; “Diliyorum ki ve inanıyorum ki, sezon sonunda, bu forma üzerinde bu saygın markaları da taşıyan takımımız şampiyon olacaktır” dedi.

Ateş: "GAÜ Çetinkaya'nın her daim yanındayız"

Asel Engineering LTD. Genel Müdürü Muhammet Ateş ise spor ve futbolun iyi yönetildiği zaman olumlu toplumsal etkilerinin kendileri için önemli olduğunu kaydederek, “Bu anlamda, GAÜ Çetinkaya formasında yer almak bizleri mutlu edecektir. GAÜ Çetinkaya’nın sezona çok hızlı ve formu en üst seviyede girmesi de bizlere sevinç vermektedir. Dilerim, şampiyon takımın armadasında yer alacağız” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Doç. Dr. Asım Vehbi, GAÜ çetinkaya, Muhammet ateş, teknogold


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