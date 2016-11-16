Girne Üniversitesi Karakum Kampüsü’nde yer alan Dr. Suat Günsel Tıp Fakültesi Hastanesi'nin açılış törenine; 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ekonomi Bakanı Sunat Atun, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Cemre Günsel Haskasap, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin rektör ve yardımcıları, devlet ve hükümet yetkilileri ile misafirler katıldı.

DÜŞÜK RADYASYONLU CİHAZLAR…

Toplum sağlığını korumak için düşük radyasyon içeren cihazların seçimi ve çeşitlendirilmesine yer verilen Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek düşük dozla çalışan hastanesi olma özelliğini taşıyacak. Dörder katlı iki blok olarak tasarlanan ve 150 yatak kapasitesine sahip hastane, uzman kadrosunun yanında, teknolojik donanımı ve fiziksel altyapısı ile de Girne halkına kendi bölgesinde, acil tıp ve poliklinik hizmetleri sunacak.

“DÜNYA STANDARTLARINDA HİZMET VERİLECEK”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı da törende yaptığı konuşmada, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile entegre olacak biçimde ve yaklaşık 15.000 m2 alanda, konuşlanan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin yapılırken ortak hedeflerinin hasta, çalışanların sağlığı ve güvenliği olduğunu belirten Prof. Dr. Bulakbaşı, bu amaçla akıllı hastane otomasyon sistemini kurduklarını söyledi.

“SAĞLIĞIN TÜM ALANLARINDA KALİTELİ HİZMET VERECEĞİZ”

Girne Üniversitesi Rektörü İlkay Salihoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, günümüz teknolojilerini yansıtan modern cihazlarla donatılmış hastanenin güçlü kadrosu, uluslararası otoritede doktorları ve inovatif yüksek teknolojisi ile adamız turizminde en önde gelen Girne kentinde sağlığın tüm alanlarında hizmet vereceğini söyledi.

“ HALKIMIZA LAYIK OLDUĞU HİZMETİ SUNACAĞIZ”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ise, devletlerin gelişiminin ana damarının eğitim olduğunu belirterek, Günsel Ailesi olarak eğitim hayatına olan katkıları ve yatırımlarını artırarak, büyük bir gururla ve azimle eğitim dünyasına daha nice değerler kazandırmaya, ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

“Kıbrıs Türk Halkı en iyiye en güzele layıktır” diyerek, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin, modern ve tam donanımlı alt yapısı ile sadece Girne Bölgesi halkına değil, tüm Adaya ve hatta çevre ülkelere kaliteli sağlık hizmetleri sunmayı hedeflediğinin altını çizdi.

“YENİLİKÇİ VE GELİŞİMCİ VİZYONUMUZLA ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI KOYACAĞIZ”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde toplam 47 branşta, 208 personel hizmet vereceğini vurgulayan Doç Dr. İrfan S. Günsel, “Hastanemizde güçlü uzman kadromuzla ve üstün teknolojik donanımla öğrencilerimize de zengin eğitim ve araştırma imkanları sunacağız. Geleceğin teknolojisi olarak tanımlanan cihazlar ve modern alt yapı ile Acil Tıp ve tüm branşlarda ulusal ve uluslararası alanda örnek sağlık hizmetleri vereceğiz. Bu önemli eserde de hayat bulan yenilikçi ve gelişimci gelecek vizyonumuz ülkemizi sağlık, eğitim, bilimsel araştırmalar alanında üst seviyelere çıkarırken, giderek büyüyen ülke ekonomimize de büyük katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“GİRNE BÖLGESİNE VE ÜLKEMİZE SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK BİR AVANTAJ SAĞLAYACAKTIR”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoglu törende yaptığı konuşmada, bir yıl önce temel atma töreninde açılış sözü verilen. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 33. kuruluş yıldönümünde açılmasıyla bir imkansızın başarıldığını söyledi. Sağlığın özellikle her ülkede olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bir devletin en büyük ödevinin sağlık hizmeti vermek olduğunun altını çizdi.

“ ÜLKEYE MÜHÜR VURACAK BİR HİZMET VE YATIRIM ŞAHESERİ”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, üniversitelerin teknoloji, bilim ve ilericilik alanında atmış oldukları adımların öneminin altını çizerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir zamanlar geri olduğu düşünülen sağlık alanında da artık ileriye gittiğini vurguladı. Sağılığın ileriye gitmesi yolunda hastanenin çok önemli bir yatırım olduğuna vurgu yapan Dürüst, “Bu, altı çizilmesi gereken, vurgulanması gereken ve bu adaya mühür vurmuş bir yatırımdır.

“TIP ÂLEMİNDEKİ EN MODERN CİHAZLAR VE ARAÇ GEREÇLERLE DONANIMLI BÖYLE BİR HASTANE GÖRMEKTEN GURUR DUYDUM”

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu törende yaptığı konuşmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 33. kuruluş yıl dönümünde bütün dünya devletlerinde görebilecek kadar önemli üniversitelere sahip olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Yıllar önce temellerini birlikte attıkları Yakın Doğu Üniversitesi’nin bugün hayal ettiklerinden daha da çok büyüdüğünü hatırlatan 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu, bugün açılışını yapmakta oldukları Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin tıp alemindeki en modern cihazlar ve araç gereçlerle donatılmış olmasını görmekten büyük gurur duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin açılışı gerçekleştirildi.

15 TEMMUZ MİLLETİN ZAFERİ SERGİSİ AÇILDI

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin açılış töreni kapsamında aynı zamanda Girne Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Akademi Kıbrıs tarafından düzenlenen 15 Temmuz Milletin Zaferi Sergisi de izlenmeye açıldı.

