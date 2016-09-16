Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Girne Üniversitesi, hazırlık turnuvalarına başlıyor

Girne Üniversitesi, hazırlık turnuvalarına başlıyor

Bu sezon Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, lig öncesi hazırlık turnuvalarına başlıyor.

Girne Üniversitesi, hazırlık turnuvalarına başlıyor

16 Eylül 2016 10:49

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sezon öncesi takımın durumunu görmek açısından önem taşıyan hazırlık maçlarının ilkini yarın İstanbul’da ligin en iyi takımlarından Yakın Doğu Üniversitesi ile oynayacak. Saat 14.00’de başlayacak olan karşılaşma Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Turnuvası'na katılacak
Yakın Doğu Üniversitesi maçının ardından Adana’ya gidecek olan Girne Üniversitesi, Adana’da 19-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Adana Büyükşehir Belediyesi Turnuvası'na katılacak. Girne Üniversitesi Adana Büyükşehir Turnuvasında; AGÜ, Osmaniye Tosyalı Toyo, MBK Doğuş Hastanesi, Mersin B.Ş.B ve Adana ASKİ takımları ile karşılaşacak.

İlker Gözeneli: “Lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz”
Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İlker Gözeneli, 8 Ağustos tarihinden itibaren başladıkları hazırlıklarının hangi aşamada olduğunu görmek ve takımın oyun sistemini ezberlemesi açısından bu tip hazırlık maçları ve turnuvalarının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, ilk lig maçına kadar mümkün olduğu kadar çok maç yapmak istediklerini söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Turnuvası'nın önemine dikkat çekerek, “Yakın Doğu Üniversitesi kurduğu iddialı takım ile ligin önemli şampiyonluk adaylarından biri olarak değerlendiriliyor. Adana’da oynayacağımız turnuvada ise lig’de bizim rakiplerimiz olan takımlarla oynayacağız ve maçlar sonunda takımımızın son durumunu değerlendirme imkanı bulacağız. 8 Ağustos’ta başladığımız çalışmalarınızın ne aşamada olduğunu görmek açısından bu maçlar bizim için çok önemli. Oynatmaya çalıştığımız oyun sistemimizi oyuncularımıza ezberletmek açısından ve oyuncularımızın son durumunu görmek için bu maçlar çok değerli. İki Amerikalı oyuncumuz henüz takımımıza
katılmadığından bu maçlarda oynayamayacaklar. Sezon başına kadar katılacağımız turnuvalarla lige kadar en iyi şekilde hazırlanarak, lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz” dedi.

Hülya Özkan: “Ligde adımızdan söz ettireceğiz”
Girne Üniversitesi Kadın Basketbol takımı Genel Menajeri Hülya Özkan ise zorlu lig öncesi oynanacak olan hazırlık turnuvaları ile ilgili olarak, oluşturulan genç ve dinamik kadro ile bu maçlarla yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmış olacaklarını söyledi. Bu maçların takım ruhu açısından önemli olduğunu belirten Hülya Özkan, "Oynayacağımız turnuvalar bize takımımızla ilgili ciddi fikirler verecek. Hazırlık maçları sonrası Lig başladığında, hem ligin en zorlu rakiplerinden biri olacağız hem de dinamik kadromuzla adımızdan söz ettireceğiz” şeklinde konuştu.


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!