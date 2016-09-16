Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sezon öncesi takımın durumunu görmek açısından önem taşıyan hazırlık maçlarının ilkini yarın İstanbul’da ligin en iyi takımlarından Yakın Doğu Üniversitesi ile oynayacak. Saat 14.00’de başlayacak olan karşılaşma Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Turnuvası'na katılacak

Yakın Doğu Üniversitesi maçının ardından Adana’ya gidecek olan Girne Üniversitesi, Adana’da 19-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Adana Büyükşehir Belediyesi Turnuvası'na katılacak. Girne Üniversitesi Adana Büyükşehir Turnuvasında; AGÜ, Osmaniye Tosyalı Toyo, MBK Doğuş Hastanesi, Mersin B.Ş.B ve Adana ASKİ takımları ile karşılaşacak.

İlker Gözeneli: “Lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz”

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü İlker Gözeneli, 8 Ağustos tarihinden itibaren başladıkları hazırlıklarının hangi aşamada olduğunu görmek ve takımın oyun sistemini ezberlemesi açısından bu tip hazırlık maçları ve turnuvalarının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, ilk lig maçına kadar mümkün olduğu kadar çok maç yapmak istediklerini söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Turnuvası'nın önemine dikkat çekerek, “Yakın Doğu Üniversitesi kurduğu iddialı takım ile ligin önemli şampiyonluk adaylarından biri olarak değerlendiriliyor. Adana’da oynayacağımız turnuvada ise lig’de bizim rakiplerimiz olan takımlarla oynayacağız ve maçlar sonunda takımımızın son durumunu değerlendirme imkanı bulacağız. 8 Ağustos’ta başladığımız çalışmalarınızın ne aşamada olduğunu görmek açısından bu maçlar bizim için çok önemli. Oynatmaya çalıştığımız oyun sistemimizi oyuncularımıza ezberletmek açısından ve oyuncularımızın son durumunu görmek için bu maçlar çok değerli. İki Amerikalı oyuncumuz henüz takımımıza

katılmadığından bu maçlarda oynayamayacaklar. Sezon başına kadar katılacağımız turnuvalarla lige kadar en iyi şekilde hazırlanarak, lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz” dedi.

Hülya Özkan: “Ligde adımızdan söz ettireceğiz”

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol takımı Genel Menajeri Hülya Özkan ise zorlu lig öncesi oynanacak olan hazırlık turnuvaları ile ilgili olarak, oluşturulan genç ve dinamik kadro ile bu maçlarla yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmış olacaklarını söyledi. Bu maçların takım ruhu açısından önemli olduğunu belirten Hülya Özkan, "Oynayacağımız turnuvalar bize takımımızla ilgili ciddi fikirler verecek. Hazırlık maçları sonrası Lig başladığında, hem ligin en zorlu rakiplerinden biri olacağız hem de dinamik kadromuzla adımızdan söz ettireceğiz” şeklinde konuştu.