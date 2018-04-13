Girne ve Kıbrıs Amerikan Üniversiteleri Kayseri’de öğrencilerle buluştu

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı’nda kurdukları stantlarla öğrencilere hem hizmet hem de tercihler konusunda bilgiler veren Girne Amerikan Üniversitesi ve Kırbıs Amerikan Üniversitesi yetkilileri ilgiden memnun kaldıklarını söyledi. Girne Amerikan Üniversitesi’nde görevli Sezer Karabulut, sınav sisteminin bu yıl değişmiş olmasına rağmen öğrencilerin çok bilinçli olduğunu ifade ederek, “Kayseri’ye Üniversite Tercih Fuarı için geldik. Gerçekten çok yoğun bir fuardı, öğrencilerin de ilgisi çok fazlaydı. Öğrencilerimiz artık çok bilinçli, sınav sistemi bu yıl değişmiş olmasına rağmen rehber öğretmenlerin de tavsiyesiyle birlikte daha bilinçli olduklarını gördük. Kayseri’de görmüş olduğumuz ayrıcalıkların bir tanesi de gerçekten aileler çocukların eğitimine çok önem veriyor” dedi.

“Öğrenciler 7 yıl boyunca bursunu kaybetmiyor”

Girne Amerikan Üniversitesi’nin 1985 yılında Kıbrıs’ta kurulan ilk üniversite olduğunun altını çizen Karabulut, üniversite avantajlarından bir tanesinin de öğrencilerin kazanmış olduğu bursu 7 yıl boyunca hiçbir şekilde kaybetmediğini söyledi. Karabulut, “Girne Amerikan Üniversitesi 1985 yılında Kıbrıs’ta kurulan ilk üniversite. Bünyesinde 10 farklı fakülte bulunmakta ve bu fakülteler içerisinde hukuk fakültesi, denizcilik fakültesi, mimarlık, pilotaj gibi bölümlerimiz mevcuttur. Ağırlıklı olarak öğrencilerimizin tercih ettiği fakültelerimiz pilotaj, hukuk, denizcilik, psikoloji, sağlık bölümleridir. Bununla birlikte Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs, Türkiye, İngiltere, Amerika, Hong Kong, Sri Lanka ve Moldova’da kampüslerimiz bulunmakta. Öğrenciler yine bu kampüslerimizde ekstradan ücret ödemeden faydalanabiliyorlar ve bursları da bu kampüslerde geçerli. Öğrenciler, kazanmış oldukları bursu 7 yıl boyunca kesinlikle kaybetmiyorlar. Not ortalamaları düşse de, bazı nedenlerden dolayı derslerinden geri kalsalar da bursları kesinlikle kaybolmuyor” diye konuştu.

Turan Bulut

