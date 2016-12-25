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Girne yağışlara teslim oldu

KKTC'nin turizm başkenti Girne'de dün akşam üzeri başlayan şiddetli sağanak yağış, Girne ve bölgesinde su taşkınlarına sebep oldu.

Girne yağışlara teslim oldu

25 Aralık 2016 17:50
Girne yağışlara teslim oldu - Tıkla İzle

Edremit göleti ve buna bağlı dere yataklarının taşması nedeniyle Girne tamamen sular altında kalırken, Girne Kaymakamlığı tarafından kriz masası oluşturuldu.

Dün öğleden sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle yollar kapandı, bazı otel, işyeri ve evleri su bastı. Aşırı yağışlar nedeniyle Edremit göleti de taştı. Göletten taşan suyun şehir içine doğru akması nedeniyle kent tamamen sular altında kalırken, bazı yollar ise çöktü.

Özellikle, Ziya Rızkı Caddesi, Bellapais yolu, Semih Sancar Caddesi, Naci Talat Caddesi, 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi, Mustafa Çağatay Caddesi, Bedrettin Demirel Caddesi tamamen sular altında kaldı.

Yaşanan olumsuzlukların ardından Girne Kaymakamlığı tarafından kriz masası oluşturulurken, Girne itfaiyesi ve Sivil Savunma ekiplerine Lefkoşa ve Güzelyurt’tan ekipler de destek verdi.

Su baskınları Girne merkez yanında Lapta ve Karaoğlanoğlu’nda da etkili oldu. Lapta’da da özellikle Başpınar bölgesinde toprak kaymaları yaşandı, elektrik direkleri devrildi ve bazı evleri su bastı. Yola yıkılan duvar nedeniyle Başpınar yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Girne'de aşırı yağış yüzünden yolda kalan bir araç vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 

Etiketler: girne, yağış


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