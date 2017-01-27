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Girne’de; “Smart Health” sağlık merkezi hizmete girdi

GAÜ’nün; Girne’de, sağlıklı yaşam ve yaşlanma teması doğrultusunda hizmet verebilmesine yönelik yapılandırdığı “Smart Health” polikliniği hizmete girdi.

Girnede; “Smart Health” sağlık merkezi hizmete girdi

27 Ocak 2017 15:35

Polikliniğin hizmete girmesi nedeniyle, üniversitenin yakın bir gelecekte hayata geçireceği tıp fakültesinin kurucu dekanı, GAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barlas Aytaçoğlu bir açıklama yaptı. Aytaçoğlu; hizmete alınan tesisin, normal bir poliklinik olmadığını vurgulayarak, “Smart Health”in amacının, sağlıklı yaşamaya ve sağlıklı yaşlanmaya giden yolu bulmak olduğunu belirtti.

Aytaçoğlu, “Şu anda açılan poliklinik hizmetlerimiz, nihai büyük resmin içerisindeki başlangıç noktamızdır. Smart Health ya da Akıllı Sağlık; bir büyük proje ile vatandaşların günlük ziyaret edebilecekleri mekanlardan, sağlık ile ilgili alabilecekleri hizmetlere kadar geniş bir kavramı içine alıyor. İçerisinde, klasik tıp uygulamalarından farklı olarak, tamamlayıcı tıp unsurlarını da barındıracak bir büyük projeden bahsediyoruz. İlk adımımızı, poliklinik hizmetimiz ile atmış bulunuyoruz. Bu polikliniğimizde; şu anda iç hastalıkları, kalp-damar cerrahisi, diyabet ve fitness unsurları ile hizmetimizi başlattık” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: GAÜ Smart Health, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKCT, Prof. Dr. Barlas Aytaçoğlu, sağlık


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