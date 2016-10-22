İddialara göre, Bilecik’te ikamet eden 11 AR 664 plakalı otomobilin sahibi Arif Durmuş'un evine 19 Ekim günü 'Hiç gitmedim' dediği Çeşme-İzmir-Aydın otoyolundaki HGS'den 25 TL ceza geldi. Ceza sonrasında şaşırıp kalan Durmuş, durumu hem eşine hem de torunlarına izah etmekte zorlanırken bir an önce düzeltilmesi için yardım bekliyor.

Olayı İHA muhabirine anlatan Arif Durmuş, 19 Ekim günü evine bir tebligat geldiğini söyleyerek, “Hanımım da tebligatı almak istememiş ilk olarak. Hanımım tebligat denince ‘İcra mıdır nedir’ diye sormuş. Korkar tabi aile doğal olarak tedirgin oluyor. ‘Hayır, ceza bu’ demişler. ‘Ne cezası’ diye sorunca ‘Çeşme-İzmir-Aydın otoyolunda HGS’den’ demişler. Ben orada geçiş yapmışım. Bu olay 20 Temmuz 2015 günü sabah 08.53’de olmuş. Ben askerliği oralarda yaptım, askerliğimden beri İzmir’e gitmişliğim bile yok. Çeşme, Aydın buraları bilmiyorum bile ben. Arabam zaten benim 95 model. 95 model bir arabayla ben oralarla nasıl giderim. Gitmedim ki” dedi.

“Cezayı nereye ödeyeceğim bile meçhul"

O gün itibariyle 2 TL yazılan cezanın şu ana kadar 25 TL olduğunu anlatan Arif Durmuş, “Ben bunun parasında da değilim. Benim plakam doğru, kendi ismim doğru. Aşağı yukarı 20 yıldır bende bu araba. 20 yıldır bu arabayı kullanıyorum. Ama ben oraya gitmedim de gidemez de benim arabam. Ben bu cezayı ne şekilde ödeyeyim? Muhatap bulamıyorum. Emniyete gittim. ‘Bizim işimiz değil’ diyorlar. Karayollarına gittim onlar da ‘bizim işimiz değil HGS’nin işi’ diyorlar. İlimizde de HGS yok. Cezayı zaten nereye ödeyeceğim de meçhul” ifadelerini kullandı.

“Başka birinin benim plakamı kullandığını düşünüyorum”

Plakasının başka araçlara kopyalandığı düşünerek tedirgin olan Durmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Benim mücadelem başka birinin benim plakamı kullandığını düşünüyorum. Eğer bir yanlışlık varsa yanlışlığın düzeltilsin bu yönden. Plakamı kullandıysalar yarın daha kötü şeyler olabilir benim plakam ile. Bunca teknolojinin arasında nasıl kullanabilirler buna da çok şaşırıyorum. Hanımımla bile tartışma yaşadık bu konu yüzünden. Bana diyor ‘Sen ne zaman gittin oraya?' Ben tamam Bilecik’te bir derneğin başkanıyım ama gittiğim yere hakikaten hanımsız gitmem. Onsuz gitsem izin almadan zaten gidemem. Bilir zaten ailem de beni. Öyle büyük bir sıkıntı olmadı. Torunum bile sitem etti. Sonrasında tabii onlara da anlattım. Ailem de biliyor gitmediğimi. Benim tek korkum şu anda benim plakamı başkasının kullandığını zannediyorum ben. Bunun yüzünden ben il dışına çıkarsam emniyete gidip yazı vereceğim."

Cem Kaan Toka