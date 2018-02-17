Giuliano etkisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe karşılaşmasında omzu çıkan ve maçı tamamlayamayan Giuliano yaşadığı bu sakatlık sonrası 2 hafta sahalardan uzak kalmıştı. Başakşehir mücadelesiyle sahalara dönen 27 yaşındaki futbolcu maçta gösterdiği performans ve attığı gol ile takımına katkısını göstermişti. Ligin 22. haftasında oynanan Alanyaspor müsabakasında da attığı 2 golle yıldızlaşan Giuliano, sahanın en etkili isimlerinden biri oldu. Orta sahada gösterdiği performansla taraftarı ve Teknik Direktör Aykut Kocaman’ı memnun eden Brezilyalı 10 numara, 70. dakikada yerini Nabil Dirar’a bıraktı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

