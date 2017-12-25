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Giuliano forvetleri katladı

Süper Lig’in ilk devresi tamamlanırken Fenerbahçe kadrosundaki forvet oyuncularından yararlanamadı. Fenerbahçeli forvetler toplamda 5 gol atabilirken Brezilyalı Giuliano 8 gol attı.

Giuliano forvetleri katladı

25 Aralık 2017 10:56

Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu’nun ilk devresi tamamlanırken Fenerbahçe’de forvetler ümit vermedi. Vincent Janssen, Süper Lig’de oynadığı 11 karşılaşmada 2 gol 4 asist, Roberto Soldado 13 müsabakada 3 gol 1 asistle takımına katkı sağlarken, Robin van Persie ile Fernandao ise gol katkısında bulunamadı. Fenerbahçe’nin sezon başında Rus ekibi Zenit’ten transfer ettiği Giuliano ise sarı-lacivertli formayla oynadığı 16 müsabakada 8 gol ve 1 asistlik performans göstererek takımını sırtlayan isim oldu. Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor mücadelesinde attığı 1 golle takımını galibiyete taşıyan Brezilyalı 14. haftasında Kasımpaşa müsabakasında 2 gol ve 15. haftada Bursaspor karşısısında 1 gol atarak takımının aldığı kritik puanlarda başrol oynadı.

Giuliano geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 28 maçta attığı 8 golü bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 müsabakada attı. 

Ozan Buğra Koşar

Etiketler: forvet, Giuliano

 

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