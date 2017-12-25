Giuliano forvetleri katladı

Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu’nun ilk devresi tamamlanırken Fenerbahçe’de forvetler ümit vermedi. Vincent Janssen, Süper Lig’de oynadığı 11 karşılaşmada 2 gol 4 asist, Roberto Soldado 13 müsabakada 3 gol 1 asistle takımına katkı sağlarken, Robin van Persie ile Fernandao ise gol katkısında bulunamadı. Fenerbahçe’nin sezon başında Rus ekibi Zenit’ten transfer ettiği Giuliano ise sarı-lacivertli formayla oynadığı 16 müsabakada 8 gol ve 1 asistlik performans göstererek takımını sırtlayan isim oldu. Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor mücadelesinde attığı 1 golle takımını galibiyete taşıyan Brezilyalı 14. haftasında Kasımpaşa müsabakasında 2 gol ve 15. haftada Bursaspor karşısısında 1 gol atarak takımının aldığı kritik puanlarda başrol oynadı.

Giuliano geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 28 maçta attığı 8 golü bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 müsabakada attı.

Ozan Buğra Koşar