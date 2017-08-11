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Giuliano: 'Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano Victor De Paulo, sarı-lacivertli formayla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Giuliano: Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum

11 Ağustos 2017 21:17

Sarı-lacivertlilerin, kadrosuna katmak için bu akşam İstanbul'a getirdiği Zenitli oyuncu Giuliano, Fenerbahçe Fenerbahçe Televizyonu’na konuştu.

İlk olarak taraftarımızın gösterdiği ilginin kendisini mutlu ettiğini söyleyen başarılı oyuncu, “Buraya geldiğim ilk andan itibaren gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyum. Burada benden bekleneni vermeye çalışacağım. Umarım burada çok mutlu olurum ve takımla beraber kupalar kazanırız” dedi.

"Fenerbahçe taraftarları beni heyecanlandırıyor"

Fenerbahçe taraftarının kendisini heyecanlandırdığını da ifade eden Giuliano Victor De Paula, “Fenerbahçe taraftarının benim hakkımda söylediği sözleri duydum ve çok mutlu oldum. Beni izlemek için çok heyecanlı olduklarını biliyorum. Aynı heyecan benim için de geçerli. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu heyecan da güzel bir birliktelik ortaya koyacaktır” şeklinde konuştu.

Takımda tanıdığı isimlerin olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Josef de Souza da yakın arkadaşım. Gerçekten güçlü bir takımız ve büyük oyuncularımız var. Ben de onlarla aynı takımla olacağım için mutluyum” ifadelerini kullandı.

Giuliano, sözlerini Türkçe olarak "En büyük Fenerbahçe" diyerek noktaladı. 

Etiketler: fenerbahçe, Giuliano Victor De Paulo


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