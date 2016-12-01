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Gizem Bulut davası mütalaa bekliyor

Manisa’dan Eskişehir’e gelerek eşi Gizem Bulut’u öldüren ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen adamı yaralayan Ümit B.’un yargılanmasına devam edildi.


01 Aralık 2016 13:29

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde sanık Ümit B’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, sanık Ümit U., olayda yaralanan Ramazan A. ile avukatlar katıldı. Ramazan A., duruşmadaki ifadesinde, Gizem Bulut’un evlenmeden önce kendisinin kız arkadaşı olduğunu söyledi. Töre yüzünden evliliklerine karşı çıkıldığını iddia eden Ramazan A., “Evli iken sadece telefon görüşmemiz oldu. Daha sonra 15 Ekim 2015’te kaçarak Eskişehir’e geldik. Ben kahvehanede iş buldum. Olay günü Ümit B. tarafından tabanca ile vuruldum. Burada herkesin hayatı mahvoldu. Sanıktan şikayetçi değilim. Kimse beni namusuz olarak suçlamasın, kalbime söz geçiremedim. Onu sevdiğim için bu olay oldu” dedi.

Sanık Ümit B ise, olayın töre cinayeti olmadığını iddia ederek, “Eskişehir’e ailemi kurtarmaya gelmiştim. Pişmanım. Tahrik altında olduğum için olayı işledim” diye konuştu.

Mahkeme heyeti duruşmayı mütalaanın hazırlanması için ileri bir tarihe erteledi.

Olay İddiaya göre, Gizem Bulut, yaşadığı Manisa’dan 2 ay önce sevgilisi olduğu iddia edilen Ramazan A. ile birlikte Eskişehir’e geldi. Eskişehir Çamlıca Mahallesi’nde kalmaya başlayan Ramazan A. ile Gizem Bulut’un yerini öğrenen koca Ümit B. ise, Manisa’dan kiraladığı 07 KGB 49 plakalı otomobille Eskişehir’e geldi. Ümit B., adresini öğrendiği eşini Çamlıca Mahallesi’ndeki ikamette tabancayla ateş ederek öldürdü. Ardından evden çıkan Ümit B., daha sonra evin yakınlarında çalıştığı kahvenin önüne çıkan Ramazan A.’yı da başından ve karnından vurup kaçtı. Ümit B., olayın ardından polisler tarafından yakalandı.
 

Etiketler: Gizem Bulut davası


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