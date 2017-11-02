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Gizemli evle ilgili yeni iddia! 'Bir oda dolusu altın gördüm!'

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde özel harekat polisleri gözetiminde gerçekleştirilen esrarengiz kazıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Gizemli evle ilgili yeni iddia! Bir oda dolusu altın gördüm!

02 Kasım 2017 09:25

Mersin'in 82 Evler Mahallesi'nde, birçok evin duvarlarının çatlamasına neden olan ve giriş-çıkışlara izin verilmeyen 'gizemli kazı' ile ilgili A Haber İstihbarat Şefi Kubilay Gülbek canlı yayında çok çarpıcı iddialarda bulundu. 

Gizemli kazıda yeni görüntüler ortaya çıktı Gizemli kazıda yeni görüntüler ortaya çıktı

Tarsus'ta 3 gündür olayı araştıran Gülbek, bölgede Roma dönemine ait bir saklı kente ulaşıldığını ifade etti. Gülbek, bir polisin ölümünü de kapsayan gizemli kazıyla ilgili merak edilenleri şöyle aktardı:

"Kazıyı Mersin Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar yürütüyor. Burada, M.Ö. 300'lü yıllara dayanan bir yeraltı kenti bulundu. Bu kente açılan tek kapı da bu evin altında yer alıyor. 2012'de defineciler bu evin haritasını buluyor. Trafik polisi Mithat Erdal definecilerle tanışıyor ve kazıyı birlikte yapıyorlar. 300 metre kadar antik şehre iniyorlar. Kapının girişindeki bölüm, o dönemin fakir halkına ait. Daha elit tabakanın veya kralın yaşadığı alan birkaç kilometre ileride. Bugüne kadar çanak çömlek, testi, gözyaşı şişeleri, çocuk oyuncakları gibi basit malzemeler bulunmuş. Ancak definecilerden ihbarcı olan bir kişi "Yeraltı geçidinde dolaşırken bir oda dolusu altın gördüm" demiş.

Etiketler: gizemli ev, mersin

 

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