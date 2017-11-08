Gizemli kazı alanı sessizliğe büründü

82 Evler Mahallesi'nde, MİT ve Özel Harekat polislerinin gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazı çalışmalarının Türkiye gündemine oturmasıyla 3 Kasım'da ani bir kararla bitirildi.

Bütün şehir 'Kral Dakyanus'un hazinesi bulundu', 'Hz. Musa'nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor', Yeraltı şehrine ulaşıldı', 'Tonlarca altın çıktı' gibi efsanelerle çalkalanırken, milletvekillerinin bile alınmadığı kazı halen gizemini korumaya devam ediyor.

Adeta sessizliğe bürünen bölgede, kimse konuşmaya yanaşmıyor. 80 yaşındaki Gürciye ve 85 yaşındaki eşi Salim Önalanlar, evlerinin çatladığını, korktuklarını söylediler. Gürciye Önalanlar, “Burada ne yaptıklarını oğlum hiç bilmiyorum. Ancak toprak kazıldı, alacaklar alındı giden gitti, evlerde hep böyle yıkıldı. Evin arka tarafında çatlamalar var, duvarda var, burada içeride var. Kazı bilmiyorum kendilerinin dediklerine göre bizim evlerin altına girilmemiş ama buradan ileriye girildi. 10 ay kazı yapıldı, evimize zor girip çıktık. Şimdide evimizde kalmaktan korkuyoruz yağmurdan rüzgardan soğuktan. Kazı yapıldığı için evler çatlıyor evin altına girmedik diyorlar ama girmediyseler niye çatlama oluyor. Evler ayrılıyor? Bütün mahalledeki evler çatlak hepimiz mağduriyetteyiz. Ben ayağımdan sakatım kocam ayağından sakat iş yapamıyoruz bir yardım yok bir imdat yok” dedi.

Tehlikede olduklarını belirten Gürciye Önalanlar, “Devletten beklentim ev mi yaparlar, ev mi verirler bize yani bizim hayatımız şimdi tehlikede, tehlikedeyiz yani biz. Bize ilk posta gelen ekip, 'bir şey çıkarsa size ev vereceğiz, aldığımız evi beğenmezseniz, size para veririz, siz kendinize göre ev alın' dediler. Şimdi burada kazı çalışması bitti. Kazılan yerleri kapattılar toprakla ama her zaman için tehlikeli oldu evlerimiz. Hep evler çatladı. Devletten bizlere el uzatmasını bekliyoruz. Ev tutamayız ev alamayız durumumuz yok” ifadesini kullandı.

"Ne götürdüler bilmiyorum"

Gürciye Önalanlar, “Buradan ilk gelen ekip çanta çanta götürdü, ama ne götürdüler bilmiyoruz. Götürdükleri eşyaları mıydı, altın mı, heykel mi? Bilmiyoruz. Bizlere bişey demediler, bizleri kandırdılar. Yok ev alacağız, yok beğenmezseniz size parasını veririz siz alırsınız dediler ama yapmadılar. Bırakıp sanki kaçar gibi gittiler. Yani bizi uyuttular kandırdılar bizi” dedi.

Gürciye Önalanlar’ın eşi Selim Önalanlar ise “Burası kazıldı, evlerimizin altı boş. Olanlar bizim evlerimize oldu. Evimiz çatladı, duvarımız çatladı evlerimizin altı kazıldı ne yapacağımızı bizde şaşırdık, kiraya çıkamıyoruz, kira ödeyecek gücümüz yok ev alacak gücümüz yok Allah’a sığınmışız. Daha önce bize vaat ettiler sizi tahliye ettireceğiz ev vereceğiz dediler şimdi de bir şey bulamadık diyorlar bişey diyemiyoruz” ifadesini kullandı.

Kazı yapılan alanın üzeri üstü toprak dökülerek, kapatıldı.

Ersoy Yalçın