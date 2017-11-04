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Gizemli kazı sona erdi, brandalar söküldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 yıldır sürdürülen kazı çalışmaları kapsamında açılan çukurların kapatılmasının ardından bugün kazı çevresine çekilen brandalar söküldü. Yetkililer ancak kazı alanına kimseyi almadı.

Gizemli kazı sona erdi, brandalar söküldü

04 Kasım 2017 13:42

Tarsus’ta 82 Evler Mahallesi’ndeki gecekondu tipi bir evde özel harekat polislerinin gözetiminde 1 yıldır süren ve "gizemli kazı" olarak bilinen çalışmalar sona erdi. Dün akşam saatlerinde kazı çalışmaları kapsamında açılan çukurlar hafriyatla kapatıldı. Bugün ise gizli yürütülen kazı çalışmalarının yapıldığı evin çevresine çekilen brandalar söküldü. Brandaların sökülmesinin ardından evin avlusunda açılan çukurların doldurulduğu görüldü. Yetkililer kazının bittiğini bildirmesine rağmen alana kimseyi yaklaştırmadı.

Kazının yapıldığı yerde esnaflık yapan Mustafa Ercan, "Gelip burada kazı işi yapıyorlar ama branda ile kapalı her taraf. Buradan kamyonla toprak götürüyorlardı. Buradan geçerken soruyorduk kimse bir şey söylemedi. Biz de merak ediyoruz. Bize de kimse bir şey söylemiyor. Söylentiler kamuoyuna yansıdı. Bunları duyuyoruz. Üzerinin kapandığı söylendi bizde uzaktan görüyoruz. Çöp dahi çıkarıldığını görmedik. Aylarca yer altında su çekildi bunu biliyoruz" diye konuştu. Kazının yapıldığı evde kazı görevlileri ve polisler beklemeye devam ediyor. 

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

Etiketler: branda, gizemli kazı, mersin

 

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