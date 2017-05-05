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’Gizemli yolun’ sırrı ortaya çıktı

Erzurum’da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan ‘gizemli yol’un sırrı ortaya çıktı.

Gizemli yolun sırrı ortaya çıktı

05 Mayıs 2017 11:42
’Gizemli yolun’ sırrı ortaya çıktı - Tıkla İzle

Eshab-ı Kiram’dan olan Abdurrahman Gazi’nin Palandöken Dağı eteklerindeki türbesine giderken yolun sol tarafından bulunan 200 metrelik bölüm, gizemli yol olarak anılıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören ’gizemli yol’da anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, yer bulmakta güçlük çekiyor.

Kontağı kapatılan otomobillerin kendiliğinden yokuş yukarı çıktığını görenler manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Durum ’Abdurrahman Gazi’nin kerameti’ olarak yorumlarnırken, bilim adamları bunun tamamen bir göz yanılması olduğunu belirterek, yokuş yukarı gibi gözüken yolun aslında yokuş aşağı olduğunu söylüyor.

Belediye tarafından konulan iki tabelanın ilkinde ’Gizemli yol başlangıcı’ yazarken ikincisinde nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatılıyor. Tabelada aracın durdurulması, vitesin boşa alınması ve ayağın frenden çekildikten sonra denemeye başlanması tavsiye ediliyor.

"SU TERAZİSİYLE YAPILAN ÖLÇÜMDE YOLUN SIRRININ GÖZ YANILGISI OLDUĞU BELİRLENDİ"

Gizemli yolun sırrının belirlenmesi için bugün Makine Mühendisi Fırat Aladağ, su terazisiyle yolda ölçüm yaptı. Yapılan ölçümde rampa yukarı görülen istikametin aslında aşağı eğimli olduğu belirlendi.

Makine Mühendisi Fırat Aladağ, "Yokuş yukarı gibi gözüken yol aslında rampa aşağı. Bu tamamen bir göz yanılması" dedi.

Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya


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