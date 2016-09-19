Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ortak yapılan çalışma neticesinde doğu illerinden batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde götüreceği yönünde elde edilen bilgiler neticesinde bir TIR ile araca eşlik eden iki araç takibe alındı. Uluslararası D-100 karayolunda durdurulan TIR’ın dorsesinde narkotik köpeği tarafından yapılan aramada gizli bölmede zulalanmış vaziyette 500'er gram ağırlığında 240 paket eroin ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 6.5 milyon TL olan 120 kilogram ağırlığındaki eroine İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri el koydu. Olayla ilgili olarak TIR’ın şoförü Ş.Ö, aracın önünde ve arkasından “uzun araç” süsü vererek yol kontrolü sağlayan iki araçtaki F.S, U.Y, A.S. gözaltına alındı.

Nurhan İçmez

