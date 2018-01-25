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Gizli bölümlere sakladığı 5 silahı satamadan yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilin farklı bölümlerine saklanmış beş adet silah ele geçirildi.

Gizli bölümlere sakladığı 5 silahı satamadan yakalandı

25 Ocak 2018 17:06

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışma kapsamında Aydın’a Doğu ve Güneydoğu illerinden ticari maksatlı olarak silah getirileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine Denizli-Aydın karayolu Umurlu Mahallesi’nde durdurulan şüpheli otomobilde yapılan aramada aracın muhtelif bölümlerine ayrı ayrı poşetlere sarılarak gizlenmiş vaziyette 5 adet tabanca ile bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli A. Ç., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Mehmet Barlas
 

 

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