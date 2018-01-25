Gizli buzlanma kaza getirdi

Kaza gece geç saatlerde D-100 Karayolu Düzce Orman Ürünleri Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sakarya’dan Bolu istikametine gitmekte olan E. B. idaresinde ki 16 MCL 22 plakalı hafif ticari araç gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ters döndü. Ters dönen araçta bulunan sürücü E. B. ile birlikte araç içinde bulunan S. B., A. B. ve N. B. yaralandılar. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Düzce’de hastanelere kaldırıldılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



