Edinilen bilgiye göre, Adıyamanlı Vakkas Bozdağ (49) internetten yaptığı araştırmalar sonucunda Rize’de bulduğu aracını almak üzere eşi Emine Bozdağ’la (42) birlikte Rize’ye gitti. Aracın işlemlerini tamamladıktan sonra Adıyaman’a dönmek üzere yola çıkan Bozdağ’ın kullandığı 53 K 0166 plakalı kamyonet, Trabzon-Gümüşhane istikametinde giderken karayolunun Torul ilçesi sınırlarında bulunan Harmancık tüneli girişindeki köprünün üzerinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak tünel girişindeki beton kısma çarptı.

Kazada sürücü Bozdağ ve eşi yaralanırken, araçta sıkışan sürücü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Vakkas Bozdağ’ın ayak kısmında ve kollarında kırıklarının olduğu öğrenilirken, eşinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından Trabzon’dan Gümüşhane istikametine gitmek isteyen araçlar bir süre bu noktada beklemek zorunda kalırken, Karayolları ekiplerinin yaptığı temizleme çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

Recep Ergin

