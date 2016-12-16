Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Pazarköy’den Akyazı istikametine gitmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 54 DZ 919 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle virajı alamayarak yol kenarındaki duvara çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza sonrası otomobilde maddi hasar meydana gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.