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Gizli ilk mobil çağrı ve mesajlaşma uygulaması piyasada

Özel iletişim şirketi USMobile, Inc., dünyanın en gizli çağrı ve iletilerini gerçekleştirmenize olanak tanıyan, ücretsiz mobil iOS ve Android uygulaması olan Scrambl3'ün (Scrambl3.com) ücretsiz sürümünü piyasaya sürdü.


11 Ekim 2016 18:47

Uygulamanın özellikleri şöyle: WhatsApp, Viber ve tüm diğer sesli ve çağrı amaçlı kullanılan mobil uygulamalardan daha gizli ve güvenli. Özel, kesintisiz bir uygulama ve cep telefonu numaranızı kullanmaz, kişisel irtibat numaralarına erişim sağlamaz (WhatsApp ve Viber'de bu erişim sağlanmaktadır). iPad veya Android tablette kullanılabilir. WhatsApp ve Viber, çağrı yapmak ve almak, metin yazmak ve almak için cep telefonu numarasına ihtiyaç duymaktadır. Uygulama, VPN (Dark Tunnel) tasarımı, hackerlerin WhatsApp ve Viber üzerinden yapılan çağrıları dinlemelerine ve metinleri okumalarına izin veren kamusal telefon sistemi SS7 güvenlik açığını ortadan kaldırmaktadır. Kullanıcı adını istenilen sayıdaki mobil aygıtta kullanılabilir. Çünkü uygulama size ait gizli Scrambl3 kullanıcı adı gibi sizi cep telefonu numaranızla tanımlamaz. Tamamen şeffaflık sağlamak amacıyla Scrambl3, Çok Gizli sınıfta VPN, kodlama algoritmaları ve İnternet protokollerinizi oluşturmak amacıyla sadece açık kaynak yazılım bileşenlerini kullanmaktadır.

Tamamen kişisel güvenlik: 5 saniyede gizli kayıt ve Black Book irtibat listesi
Uygulama kullanıcılarından sadece kullanıcı adı ve parola istiyor. Diğer ücretsiz sesli uygulamalar ve mesajlaşma uygulamaları, cep telefonu numarasının doğrulanmasını, kişisel cep telefonu irtibat kişilerinize erişim ve hatta e-posta adresi talep etmektedir ki tüm bu istekler, kişisel gizliliğinizin ihlali niteliğindedir. Uygulama kullanıcıları, kullanıcı adlarını özel olarak değiştirmekte ve ilgili Scrambl3 Black Book irtibat kişi listesine eklemektedir. Özel ağda istenmeyen çağrılar veya mesajlar yapılamaz.

Uygulamayı WhatsApp ve Viber'den daha özel ve güvenli yapan neden
USMobile CEO'su Jon Hanour şu ifadeleri dile getirdi: "Sadece uygulama tarafından kamusal telefon sisteminin dışında ve bu sistemden tamamen ayrı olan USMobile'ın çok gizli sınıftaki sanal özel ağ (VPN) uygulaması 'Dark İnternet Tunnel' (Kara İnternet Tüneli) sistemi oluşturuldu.'' 


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