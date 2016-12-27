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Gizli tanık FETÖ'nün bilinmeyen yüzünü açıkladı

Tokat’ta FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada ifade veren gizli tanık, öğrenci seçilirken ailesinden babası imam ve kapıcı olan ile Kürt olanların tercih edilmediğini söyledi.

Gizli tanık FETÖnün bilinmeyen yüzünü açıkladı

27 Aralık 2016 13:35

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalarda örgütün yapılanmasına yönelik önemli ip uçlarına ulaşıldı. Fethullah Gülen cemaati olarak bilindiği dönemde yapıya ait dershaneye gitmeye başlamasıyla orta 2. sınıfta tanıştığını anlatan ve 2005 yılında kamu yönetimi bölümünü kazandıktan sonra yapıya ait evlerde kalan gizli tanık askeri okullara ve polislik mesleğine nasıl öğrenci hazırladıklarını anlattı. Örgüt içinde o dönem ‘hususi hizmetler’ olarak adlandırılan görevde bulunduğunu söyleyen ev imamı olan ve öncelikle askeriye ve polisliğe öğrenci kazandırmakla görevlendirilen tanık, görevlerinin Orta 2’den aldıkları talebeyi Orta 3’te de takip ederek öncelikle cemaate sempatisini arttırdıklarını, zamanla Fethullah Gülen’e ait kitaplar okutarak ardından Gülen’in videolar izleterek kasetler dinlettiklerini söyledi. Ortaokul öğrencilerinin 2 yıl boyunca askeri öğrenci olmaya yönlendirildiğini anlatan tanık, bu öğrencilerin aileleriyle ilgili kriterleri ise şöyle anlattı: “Öğrenciler seçilirken ailesinden babası imam ve kapıcı olan ile Kürt olanlar tercih edilmezdi. Ailesinde annesi kapalı birisi varsa açılması istenirdi. Babasında sakal varsa kesilmesi istenirdi. Bu şekilde her öğrencinin askeriyeye girmesi konusunda önlemler alınırdı. Seçilen öğrencilerin genellikle itaatkar olması istenir.”

“Bylock’u olan kaymakam paralel mensubudur”

Rusya’da iken 17-25 Aralık sürecinin başladığını, stajını tamamlayıp Türkiye’ye döndüğünde bir kurumda stajına devam ettiğini anlatan gizli tanık, 17-25 Aralık olaylarının kendisinde bir çekingenlik oluşturduğunu ve yapıyı sorgulamaya başladığını söyledi. FETÖ’nün iletişim araçlarından ByLock programı hakkında da konuşan tanığın, “Yapıya mensup kaymakamlardan ByLock’u güvenli görmeyip itiraz ederek yüklemeyenler vardı. Yükleyenlerde vardı. Bu programı dışarıdan birisinin yükleme ihtimali çok zayıf, bir kaymakamda bu program varsa bu şahıs paralel yapı mensubudur” dediği öğrenildi.

Yapıdan kopmak isteyen kaymakamlara ‘paralelci ihbarı’ tehdidi

Tanık ayrıca 17-25 Aralık sonrası paralel yapıya mensup bazı kaymakamlar tarafından tepki oluştuğunu, yapıdan irtibatı kopartmak isteyenlerin yapı tarafından ‘paralelci’ olarak ihbar edilmesinden çekindikleri için irtibatı kopartmakta zorlanarak söylenmesi halinde ByLock yüklediklerini kaydetti. 

Nurhan İçmez
TOKAT 

Etiketler: fetö, gizli tanık


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