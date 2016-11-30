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Gizli toplantıların en dikkat çeken ismi Kurmay Albay Muzaffer Düzenli

Darbe girişimine ilişkin 62 asker hakkında hazırlanan iddianamede, darbe öncesi yapılan gizli toplantıların görüntülerindeki en dikkat çekici unsurun darbe girişimini planlamak üzere Ankara’dan İstanbul‘a geldiği tespit edilen kurmay albay Muzaffer Düzenli ve elindeki siyah çanta olduğu belirtildi.


30 Kasım 2016 16:45

Darbe girişimine ilişkin 62 asker hakkında hazırlanan iddianamede, darbe kalkışması öncesi Maltepe 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki gizli darbe toplantıları detaylı olarak anlatıldı.

İddianamede, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü bünyesindeki "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandırılan illegal oluşum tarafından, kalkışma tarihi olan 15 Temmuz 2016 ve öncesinde Maltepe ilçesinde bulunan General Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen bazı faaliyetler değerlendirildi.
Dosyadaki tüm bilgi, belgeler, ifade tutanakları, görüntü inceleme tutanakları ve olay - yakalama tutanaklarının incelendiği aktarılan iddianamede, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın darbe kalkışması kapsamında büyük bir önemi olduğu kaydedildi.

Gizli toplantıda yapılan planlamalar doğrultusunda askeri araçlar sevk edildi
2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yapılan planlamalar doğrultusunda çok sayıda askeri araç ve personelin İstanbul’un değişik bölgelerine sevk edildikleri hatırlatılan iddianamede, “Tugay komutanlığında bulunan çok sayıda zırhlı araç, tank, GZPT ve askeri kamyonların yapılan planlamalar doğrultusunda FSM Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü, Üsküdar Çevik Kuvvet, Acıbadem, Fenerbahçe Ordu Evi, 1. Ordu Karargahı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Maltepe Kenan Evren Kışlası ve Kadıköy Göztepe Köprüsü gibi bölgelere sevk edildikleri görülmüştür” denildi.

15 Temmuz’daki kayıtlar yok edildi
İddianamede, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Karargahı’nda 15 Temmuz 2016 tarihindeki kamera kayıtlarının yok edildiği, ancak 12-13-14 Temmuz 2016 tarihlerindeki karargah binasını gösteren kamera kayıtlarının temin edilerek incelendiği hatırlatıldı.

Söz konusu görüntü kayıtlarına göre 13 Temmuz 2016 tarihinde saat 19.00 sıralarında başlayarak 14.07.2016 tarihi saat 01.30 sıralarına kadar devam eden zaman dilimi içerisinde, “Gerek 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın kendi komuta kademesi, gerekse İstanbul’daki diğer birlikler ve diğer illerden gelen üst düzey rütbeli personelin katıldığı ve darbe faaliyetlerinin planlandığı bir toplantının gerçekleştirildiği” anlatıldı.

Toplantıya katılan o isimler
Gizli toplantıya katılan isimler ve rütbeleri iddianamede şöyle yer aldı:
2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, 1. Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Kuleli Askeri Lisesi eski Komutanı Mürsel Çıkrıkçı, Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Kapan, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Albay Uzay Şahin, 23. Motorize Piyade Alay Komutanı Albay Ömer Faruk Özkese, 47. Alay Komutanı Albay Sadık Cebeci, Cizre Garnizon Komutanı Albay Onur Özden, Ankara’dan Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, Tuzla Piyade Okul Komutan Yardımcısı Albay Rıfkı Keser, 2. Zırhlı Tugay 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay İrfan Arat, 2. Zırhlı 1. Tank Tabur Komutanı Yarbay Şakir Çınar, Harp Akademileri Öğretim Üyesi Yarbay Murat Yanık, Ankara KKK Proje Şube Müdürü Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, 2. Zırhlı Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Fatih Karakaya, 2. Zırhlı Topçu Tabur Komutanı Binbaşı Zafer Gümüş ve 2. Zırhlı Kurmay Başkanlığı Hareket Eğitim Şube Müdürü Yüzbaşı Mehmet Karabekir.

Kamera kayıt sistemi sökülmüş
İddianamede, darbe toplantısına katılan tüm askeri personelin deşifre edilebilmesi ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılabilmesi için incelenen kamera kayıtlarına göre, 15 Temmuz gününe ait 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın komuta katını gösteren görüntülerin mevcut olmadığı, kameraların kayıt sisteminin sökülmüş olduğu, en son kaydın 14 Temmuz gününe kadar gerçekleştiği belirtildi.

Muzaffer Düzenli’nin elindeki siyah çanta
İddianamede, toplantıya katılanların görüntülerinden en dikkat çekici olanın Albay Muzaffer Düzenli’nin elinde çantalı bir vaziyette 13 Temmuz 2016 tarihinde saat 19.44’te komuta katından makam odalarına doğru yürümesi olduğu anlatıldı.

Albay Mürsel Çıkrıkçı’nın 12 Temmuz 2016 tarihindeki toplantıya katılırken 13 Temmuz’daki toplantıya katılmadığına dikkat çekilen iddianamede, “Diğer 16 askeri personelin ise toplantıya katıldıkları, zaman zaman karargah binası önüne çıktıkları, tuğgeneral, albay, yarbay ve binbaşı rütbesindeki şüphelilerin sivil, diğer askeri personelin ise tugay personeli olması sebebiyle üniformalı oldukları, Albay Muzaffer Düzenli’nin elinde bir çantanın bulunduğu” belirtildi.

Muzaffer Düzenli darbeyi planlamak üzere gelmiş
Olay günü toplantıya subay sınıfı haricinde başkaca askeri personelin alınmadığı, Muzaffer Düzenli’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimini planlamak üzere Ankara’dan İstanbul‘a geldiğinin tespit edildiğine yer verilen iddianamede, "2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantıda 15 Temmuz 2016 günü kritik bölgelerde konuşlandırılacak olan askeri personelin ve araçların planlamasının yapıldığı, 2. Zırhlı Komutanlığı bünyesindeki faaliyetlerin, personel dağılımının ve görevlendirmelerin görüşüldüğü anlaşılmaktadır" denildi.

Başak Akbulut
 

Etiketler: Muzaffer Düzenli


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