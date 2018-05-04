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Glasgow Rangers, Steven Gerrard'a emanet

Glasgow Rangers, teknik direktörlük görevi için Liverpool'un efsane ismi Steven Gerrard ile anlaştı.

Glasgow Rangers, Steven Gerrarda emanet

04 Mayıs 2018 12:53

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Glasgow Rangers, teknik direktörlük görevi için Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın efsane oyuncusu Steven Gerrard ile anlaşma sağladı. İskoç ekibi şampiyonluk liginde 5-0 kaybedilen Celtic maçı sonrası Teknik Direktör Graeme Murty ile yollarını ayırmıştı. Takımın başına geçecek yeni isim için Liverpool'da altyapı sorumlusu olarak görev yapan Steven Gerrard ile görüşmelerini sürdüren Rangers yönetiminin, efsane futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.


İngiliz futbol adamı geçtiğimiz günlerde Glasgow Rangers ile görüştüğünü doğrularken, İngiliz basını bugün geçtiği son dakika gelişmesi ile iki taraf arasında 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.  

 

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