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Global Tower'ın halka arzı ertelendi

Turkcell, Global Tower'ın halka arz işlemini, piyasaların daha güvenli ve istikrarlı hale gelişine kadar ertelediğini açıkladı.


24 Ekim 2016 11:02

Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Global Tower'ın halka arz işlemini, piyasaların daha güvenli ve istikrarlı hale gelişine kadar erteledi. Turkcell'in KAP açıklamasında "Global Tower, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinin ve FED'in almayı düşündüğü faiz kararlarının piyasalardaki muhtemel etkileri ile siber riskleri de dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucunda, ana ortağı Turkcell ile de mutabık kalarak, borsada işlem görme günü 27 Ekim Perşembe olarak planlanan halka arz işlemini, piyasaların daha güvenli ve istikrarlı hale gelişine kadar ertelemiştir" denildi. 

Etiketler: Global Tower, turkcell


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