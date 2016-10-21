Sırasıyla yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan üç farklı branşın aynı yarış içerisinde yapılabildiği, irade ve güce dayalı olan Ironman yarışı, Türkiye’de medya sponsorluğunda Gloria IRONMAN 70.3 Turkey adıyla 23 Ekim’de Antalya Belek’te gerçekleşecek. Organizasyon CNN Türk'ten de canlı yayınlanacak.

Bu yılki yarış Nuri Özaltın anısına düzenlenecek

Bu seneki Gloria IRONMAN 70.3 Turkey yarışı, Temmuz ayında vefat eden Özaltın Holding’in Kurucu Başkanı Nuri Özaltın’ın anısına yapılacak. Ayrıca yarışta Nuri Özaltın anısına takım kurulacak. Bu takımda 1.9 km’lik yüzme branşını Saadettin Saran, 90 km’lik bisiklet etabını Kerem Özçapkın ve 21.1 km’lik koşuyu Bahar Saygılı tamamlayacak.

41 ülkeden yaklaşık bin triatlet yarışacak

Yılda 150 bin triatletin katılımı ile 23’ü Avrupa, 19’u Asya ve 52’si Amerika’da olmak üzere dünyanın 92 farklı yerinde gerçekleşerek, dünyanın en popüler ve en geniş katılımlı spor organizasyonu Ironman’in Türkiye yarışına 300 gönüllü destek verecek, bin kişi bilfiil çalışacak ve 50’ye yakın ülkeden yaklaşık bin triatlet yarışacak.