G.Manisaspor - Gaziantepspor maçının ardından

İki maçtır kaybettiklerini ve bu maçta mutlak galibiyete ihtiyaçlarını bilerek sahaya çıktılarını belirten G.Manisaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Antep’i çok iyi analiz etmiştik. Genç, disiplinli oyundan kopmayan bir takımdı. Maçın skoru ne olursa olsun aynı iştahla oynuyorlardı. Oyuncularıma maçın başında bulacağımız erken golle maçı koparacağımızı söylemiş ve böyle planlamıştık. İlk yarıda sanırım 3 ve 6. dakikalarda golü bulduk. Hem skor üstünlüğümüz hem de oyun üstünlüğümüz vardı. Ancak ikinci yarı oyuncularımızı çok fazla uyarmamıza rağmen yediğimiz bir şok gol ile kırılganlığımız ortaya çıktı. Son maçlarda daha çok defansif bir oyun sergiliyorduk, bugün rakipten biraz daha üstün olduğumuzu düşündük ve önde oynadık. Önde oynadığımızda da fizik olarak rakibin karşısında düştük ve golü yedik. İki haftadan beri kaybeden bir takım olunca da gol yedikten sonra biraz panik yaptık. Ama neticesinde 3 puanı kazanmayı bildik. 3 puanı hanemize yazdırdık. Oyuncu grubumu tebrik ediyorum” dedi.

Gaziantepspor cephesi

Maçın büyük bir bölümünü üstün oynadıklarını dile getiren Gaziantepspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, erken yedikleri gollerle ve bireysel hatalar sebebiyle maçın bir anda 3-0’a geldiğini söyledi. Oyuncularının her hafta üzerine koyarak mücadele gücünü ve kalitesini arttırdığını ifade eden Derelioğlu, “Manisaspor’u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Ama mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyorum. Manisaspor’a göre daha hırslı, istekli ve daha iyi bir futbol ortaya koyduk. Önümüzdeki haftalarda Antep’in daha iyi bir takım olarak karşımıza çıkacağına inanıyorum. Kulübümüzün de geleceği ile ilgili bu kara günlerde kurtularak Gaziantep’e yakışır aydınlık günler tekrar gelir diye düşünüyoruz. Bu çocuklar çok zor şartlarda mücadele ediyorlar. Gaziantep halkının artık destek verme zamanı geldi. Bıçak kemiğe dayandı. Tesiste yemek çıkmayacak durama geldi. Yaşamsal şartlar açısında söylüyorum. Şu anda deplasmana da zor geldik. Maça çıkamıyorduk. Bahane üretmeyi seven bir yanım yok.

Ben karakter olarak mücadeleyi çok seviyorum ama bazı şartlar da oluşmazsa; bunun içinde yeme içime gibi şartlar oluşmazsa bu mücadelenin pek fazla önemi kalmıyor. Yaşamsal şartlarımızın iyi olmasını istiyoruz. Bunları anlatmak üzücü. Ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Ben Gaziantepsor’da forma giymiş bir oyuncu olarak çok üzüntülüyüm. İnşallah bir el atılacak ne deyim artık güzel günler gelecek diye düşünüyorum. Oyuncularıma benim söylediğim, siz haklılığınızı sahada oynayarak göstereceksiniz. Siz Gaziantep’in öz evlatlarısınız. İnşallah bundan sonra hayırlısı olur” diye konuştu.

Önder Aydın - Sadık Cangel

